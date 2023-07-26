Диетолог Соломатина рассказала о вреде альтернативного молока

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Диетолог Елена Соломатина заявила, что растительное молоко не обладает такими же полезными свойствами, как обычное молоко. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
«А альтернативные напитки содержат свойства тех орехов или круп, из которых они сделаны», — приводит слова диетолога «Вечерняя Москва».
По словам Соломатиной, натуральное молоко можно заменить на альтернативное, в случае, если у человека есть непереносимость лактозы. Отмечается, что детям такой вид молока противопоказан.
Врач подчеркнула, что если у человека присутствует аллергия на орехи или крупы, то альтернативное молоко лучше исключить из рациона.
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