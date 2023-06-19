Диетолог Соломатина рассказала, сколько черешни можно есть в сутки

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Врач-диетолог Елена Соломатина назвала предельно допустимое количество вишни и черешни для человека в сутки
Диетолог Елена Соломатина заявила, что дневная норма черешни и вишни для человека составляет 200-300 граммов. Об этом сообщает «Говорит Москва».
В беседе с радиостанцией специалист подчеркнула, что употребление этих ягод в большом количестве может привести к нежелательным последствиям.
По словам Соломатиной, черешня и вишня содержат много полезных веществ. Среди них витамины, минералы и антиоксиданты. Также эти ягоды богаты антоцианами, помогающими бороться с многими заболеваниями и укрепляющими иммунную систему. При этом необходимо помнить, что избыточное употребление вишни и черешни может спровоцировать проблемы с кишечником и желудком.
Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты нужно есть при панкреатите. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
В беседе с радиостанцией специалист подчеркнула, что употребление этих ягод в большом количестве может привести к нежелательным последствиям.
Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты нужно есть при панкреатите. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Диана Аванесян