Диетолог Соломатина рекомендовала пожилым есть тыкву для хорошего зрения

Фото: istockphoto.com/StudioBarcelona
«Люди, у которых нет проблем, могут нормально переносить переход от светлого к тёмному. У людей с плохим сумеречным зрением такой переход может вызывать головокружение, дискомфорт, они часто падают. Чтобы дольше сохранить нормальное зрение, полезно есть тыкву», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Соломатина.
«Если человек десятилетиями работает в напряженном ритме, то в его нервной системе может что-то ломаться. Так что у людей после 40 лет риск нарушения сна возрастает. Чаще всего это различные формы бессонницы. В большинстве случаев она сопутствует тревожным и депрессивным расстройствам. Плохой сон провоцирует головные боли, способствует развитию возрастных когнитивных нарушений», — приводят «Дни.ру» со ссылкой на радио Sputnik слова врача.
Для того, чтобы избавиться от проблем со сном врач рекомендовал в таких случаях лечить причину бессонницы.
Читайте также:
Диетолог Мухина рассказала об опасном сочетании дыни и ряда продуктов
Ученые назвали самую комфортную для сна температуру в комнате
Диетолог Капралова назвала продукты, очищающие организм от никотина