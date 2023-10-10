Диетолог Соломатина: Сахар может спровоцировать воспаления и депрессию

В урологическое отделение поступила 71-летняя женщина с жалобами на боль в почках и затруднённое мочеиспускание. Тяжесть состояния также была обусловлена болезнью Альцгеймера. Обследование выявило у пациентки наличие камней в обеих почках.



При подготовке к операции женщине установили внутренние мочеточниковые стенты с обеих сторон, и это позволило наладить отток мочи.



Затем пациентке провели одновременное дробление лазером камней обоих почек на мельчайшие фрагменты. Далее они были выведены естественным путём.



Этот метод лечения мочекаменной болезни - одним из самых высокотехнологичных. Его активно применяют на практике в урологических отделениях. Преимущество малоинвазивных операций - их безопасность, высокая эффективность и короткий период реабилитации.



Операция прошла успешно и заняла не более получаса. На вторые сутки пациентка была выписана под амбулаторное наблюдение.



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