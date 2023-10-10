Диетолог Соломатина: Сахар может спровоцировать воспаления и депрессию

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«Печень стремится переработать излишки сахара, но из-за избытка сладкого может образоваться холестериновая бляшка. Иммунная система в ответ на это повышает уровень воспаления, общий иммунитет понижается и не может реагировать на вирусы и инфекции», — цитирует издание слова собеседницы.\
Соломатина пояснила, что от сладкого повышается уровень глюкозы, и как следствие — выделяется гормон удовольствия. Когда это происходит регулярно, то в конце концов случается «откат», и настроение ухудшается. Из-за этого возможен эмоциональный упадок, приводящий к депрессии, предупредила врач.
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