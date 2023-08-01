Диетолог Соломатина: Скумбрия – самая полезная рыба

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Врач-диетолог Елена Соломатина назвала скумбрию наиболее полезной для здоровья рыбой, поскольку она является источником омега-3 жирных кислот, которые способствуют регулированию уровня холестерина в крови, работе мозга.
«Омега-3 жирные кислоты входят в клеточные мембраны, необходимые для деления клеток, работы мозга, поддержания нормального уровня холестерина. Они не дают оседать плохому холестерину на стенках сосудов, предотвращая атеросклероз, инсульт, инфаркт», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Соломатина.
Также в скумбрии содержится большое количество витамина D.
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Мелисса Тимофеева