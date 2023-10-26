Диетолог Соломатина: Яблоки опасны для здоровья при аллергиях

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«Сладкие яблоки нельзя при сахарном диабете и лишнем весе. Кислые не рекомендуется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Особенно всё, что связано с язвами, гастритом с повышенной кислотностью, панкреатитом и так далее, потому что кислота будет действовать раздражающе», — добавила в беседе с «Москвой 24» Соломатина.
А до этого россиянам рассказали, как хранить овощи зимой. Специалисты отмечают, что хранить овощи можно с помощью их вакуумации и сушки. Как передаёт utro.ru, сушке лучше всего поддаются грибы и томаты.
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