Диетолог Соломатина заявила о безопасности кофе для диабетиков

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«Диабетикам можно пить кофе. Он имеет достаточно низкий гликемический индекс и к тому же улучшает работу печени. Только напиток должен быть несладкий», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Соломатина.
Он уточнила, что людям с сахарным диабетом также можно пить кофе с молоком, поскольку такой напиток не будет не будет иметь высокого гликемического индекса.
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