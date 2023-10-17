Диетолог Соломатина заявила о необходимости холестерина организму

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Диетолог Елена Соломатина заявила, что холестерин в умеренных количествах необходим организму, поскольку является условно строительным материалом для нервов.
«Холестерин является строительным материалом и необходим нашему организму для построения клеточных мембран и миелиновой оболочки нервов. Это изолента для передачи нервного импульса. Иногда общий холестерин снижать не нужно, потому что снижается в том числе и «хороший», нужный организму», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Соломатина.
По её словам, из холестерина вырабатываются такие гормоны, как адреналин, норадреналин, кортизол и половые гормоны.
«Облепиху ещё называют сибирским ананасом. Эта ягода по аромату фактически напоминает смесь ананаса, земляники, клубники и цитрусовых. Она богата каротиноидами, витаминами A и группы B. <…> Облепиха очень хороша для снижения веса, потому что стимулирует все обменные процессы», — сказала в беседе с «Москвой 24» врач.
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