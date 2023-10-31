Диетолог Соломатина заявила об омолаживающем свойстве шоколада

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«Кусочек шоколадки с 70%-ым содержанием какао считается омолаживающей добавкой. Такой её делает большое количество антиоксидантов в составе. Они сокращают скорость старения, снижают риски онкологии, воспалительных болезней и атеросклероза», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Соломатина.
По её словам, такой шоколад благотворно влияет на иммунную систему человека.
«Полезные омега-3 жирные кислоты помогут улучшить работу печени, метаболические процессы и обмен холестерина. Омега-3 позволит немного снизить уровень вредного холестерина, который является одной из причин серьезных проблем с сердцем и сосудами», — добавил в беседе с «Москва 24» Арзамасцев.
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