Диетолог Сорокина перечислила продукты, высасывающие из людей здоровье

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Специалист предупредила, что газированные и энергетические напитки, популярные среди молодежи, содержат множество вредных химических веществ. Они могут спровоцировать проблемы с сердцем, бессонницу и другие проблемы со здоровьем.
По словам Сорокиной, также не следует употреблять в пищу полуфабрикаты чаще двух раз в неделю. Она пояснила, что в них много добавок, соли, сахар и калорий. В сумме все это способствует развитию бессонницы и депрессии.
Помимо прочего, диетолог не рекомендует употреблять покупные соусы и соки. Все вышеуказанные продукты нужно использовать с осторожностью или же полностью от них отказаться, заключила Марина Сорокина.
Ранее эндокринолог Зухра Павлова назвала полезные для мозга продукты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».