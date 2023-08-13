Диетолог Стародубова сообщила, что порция торта не должна превышать 150 граммов

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Безопасная для фигуры взрослого человека порция торта не должна превышать 150, а для детей — 75 граммов, рассказала в беседе с РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова
По словам специалиста, даже в указанной порции в 150 граммов почти половину (от 40 до 70 граммов) будет составлять сахар. Поэтому лучше разделить соответствующий кусок на три или четыре части.
Замена ингредиентов в торте может снизить его калорийность. Так, использование фруктов положительно влияет на состав блюда благодаря минеральным веществам, витаминам и биологически активным соединениям. Но, отмечает Стародубова, сладость фруктов обеспечивают простые сахара — а это значит, что количество калорий уменьшится довольно несущественно.
Кроме того, диетолог посоветовала есть торт уже после основного приёма пищи — как десерт, чтобы уменьшить риск переедания.
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Замена ингредиентов в торте может снизить его калорийность. Так, использование фруктов положительно влияет на состав блюда благодаря минеральным веществам, витаминам и биологически активным соединениям. Но, отмечает Стародубова, сладость фруктов обеспечивают простые сахара — а это значит, что количество калорий уменьшится довольно несущественно.
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Артем Путинцев