Диетолог Тихомирова объяснила, почему важно пить стакан воды натощак

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Врач-диетолог Елена Тихомирова заявила, что стакан выпитой натощак воды помогает проснуться, способствуют профилактике ряда заболеваний, положительно влияют на внешность и помогает бороться с лишним весом. Об этом пишут «Известия».
Специалист пояснила, что привычка начинать день со стакана воды позволяет организму восстановить нарушенный во время сна водный баланс и запустить работу ЖКТ.
Кроме того, привычка по утрам пить воду способствует борьбе с лишним весом, запуская метаболические процессы, а потребление достаточно количества воды в течение дня ускоряет метаболизм, добавила Тихомирова.
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«Поддержание водного баланса в организме препятствует сгущению крови и, как следствие, уменьшает риск образования тромбов. А благодаря тому, что кровь становится более жидкая, питание и работа мозга улучшаются», — цитирует издания слова собеседницы.
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