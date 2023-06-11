Диетолог Тимощенко раскрыла, какие продукты уменьшают аппетит

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«Уменьшению аппетита способствуют продукты с высоким содержанием медленных углеводов — цельнозерновой хлеб, крупы, а также макароны твердых сортов. Они медленно перевариваются и поэтому не вызывают резких скачков инсулина», — отметила она.
Ранее диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала, как составить здоровый рацион на каждый день. Для этого нужно регулярно употреблять в пищу овощи, такие как морковь, капуста, сельдерей и томаты. При этом мясо нужно есть три-четыре раза в неделю, а в остальные дни компенсировать недостаток белка за счет гречки или бобовых.