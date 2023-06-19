Диетолог Вадим Крылов сравнил вред колы и кваса

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Диетолог-эндокринолог Вадим Крылов рассказал, почему кола вреднее для здоровья, чем квас
Несмотря на большое содержание сахара в квасе, он всё равно полезнее колы, об этом диетолог-эндокринолог, член Международной и Европейской ассоциаций эндокринологов Вадим Крылов заявил изданию «Доктор Питер».
Он отметил, что в квасе содержатся витамины группы В, однако в нём большое количество сахара, поэтому его чрезмерное потребление может сказаться на весе человека. При этом консерванты в напитке, как правило, натуральные. Кроме этого, в квасе содержится солод — он повышает уровень женских половых гормонов, а у мужчин это может повлиять на снижение потенции.
Диетолог добавил, что в коле вообще нет ничего полезного. В ней содержится фенилаланин, который снижает в организме запасы гормона счастья, а при нагреве он увеличивает риск развития рака толстой кишки и желудка.
Врач подчеркнул, что хоть квас и лучше, чем кола, для здоровья человека всё же полезнее чай, кофе и вода.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку.
Он отметил, что в квасе содержатся витамины группы В, однако в нём большое количество сахара, поэтому его чрезмерное потребление может сказаться на весе человека. При этом консерванты в напитке, как правило, натуральные. Кроме этого, в квасе содержится солод — он повышает уровень женских половых гормонов, а у мужчин это может повлиять на снижение потенции.
Врач подчеркнул, что хоть квас и лучше, чем кола, для здоровья человека всё же полезнее чай, кофе и вода.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку.
Яна Таёжная