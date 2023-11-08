Диетологи предостерегли от трех видов супов

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Диетологи Лаура Бурак и Мэгги Михальчик рассказали о полезных и вредных продуктах, входящих в состав супов. Об этом пишет издание Eat This, Not That!
Михальчик пояснила, что польза супа зависит от ингредиентов, входящих в состав блюда. К примеру, суп с большим количеством овощей и бобовых принесет в организм много витаминов и минералов, а также улучшит работу кишечника. Если суп содержит мясо или тофу, то он обеспечит организм белком.
Бурак добавила, что включение супов в рацион может снизить общее количество потребляемых калорий.
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Бурак добавила, что включение супов в рацион может снизить общее количество потребляемых калорий.
«Если начать прием пищи с супа, в котором содержится много воды, или салата, то скорее всего вам удастся избежать переедания», — заявила диетолог.При этом, Бурак предостерегла от некоторых видов супов. В частности, она советует отказаться от консервированных супов, так как они не приносят пользу организму и содержит много соли, специй и жира. Также она не советует слишком легкие овощные супы без мяса, так как они не могут считаться полноценным блюдом, ведь в нем содержится слишком мало калорий и питательных веществ. Супы на основе сливок, наоборот, питательные, но содержат много калорий.
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Алина Юрчак