Диетологи рассказали о пользе чайной ложки мёда перед сном

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Диетологи рассказали, что одна ложна меда перед сном улучшает качество сна.
Мед обладает множеством полезных качеств: помогает бороться с болезнями дыхательных путлей, улучшает метаболизм, обладает антибактериальным и иммуностимулирующим действием. Многие люди любят добавлять мед в свой рацион для поддержания здоровье. Теперь выяснилось, что мед полезен в борьбе с бессонницей. Исследование опубликовал журнал Planet Today.
Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 700 человек от 40 до 55 лет. Так, испытуемые, принимая ложку меда, растворенную в стакане воды, на ночь, стали спать намного лучше. Испытание проводилось на протяжении нескольких месяцев, а эффект сохранился еще дольше.
Ранее гастроэнтеролог рассказал о сомнительной пользе супов при болезнях ЖКТ.
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Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 700 человек от 40 до 55 лет. Так, испытуемые, принимая ложку меда, растворенную в стакане воды, на ночь, стали спать намного лучше. Испытание проводилось на протяжении нескольких месяцев, а эффект сохранился еще дольше.
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Алина Юрчак