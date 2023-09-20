Диетологи рассказали о пользе чайной ложки мёда перед сном

В Тюмени, ХМАО, Псковской, Саратовской, Пермской, Иркутской и Тульской областях объявили о возобновлении масочного режима в медучреждениях. Также маски обязали носить в доме правительства России. При этом, случаев заражения новым вариантом коронавируса «пирола» не зафиксировано в России, рассказали в Роспотребнадзоре.