Директор МОНИКИ Соболев стал Почётным профессором Самаркандского медуниверситета

Фото: Минздрав МО
Его отметили за вклад в развитие потенциала университета
Директору МОНИКИ им. Владимирского Константин Соболев присвоили звание Почётного профессора Самаркандского государственного медицинского университета. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Ранее в марте делегация из МОНИКИ посетила несколько ведущих медицинских вузов Узбекистана. Специалисты выступили с лекциями, рассказали о подходе к медицинскому образованию в России, наметили направления совместной работы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в МОНИКИ запустили второй в институте компьютерный томограф.
«Учёный отмечен за вклад в развитие образовательного и научного потенциала университета, укрепление двустороннего сотрудничества. Награждение прошло на Узбекско-российском международном медицинском форуме, в котором участвовала российская делегация во главе с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Специалисты двух стран обсудили вопросы совместной работы в науке и медицинском образовании», – говорится в сообщении.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в МОНИКИ запустили второй в институте компьютерный томограф.
Лора Луганская