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Диспансеризацию с начала года прошли 1 млн жителей Подмосковья

22 июня 2023, 10:13

Фото: Минздрав МО

У 29,3 тыс человек выявили заболевания, о которых они не знали
Диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье с начала года прошли почти 1 млн человек. Такие данные привела первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

«Вовремя обнаруженное заболевание эффективнее поддаётся лечению. Почти 1 млн жителей региона прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года. Для получения результатов обследования не нужно идти в поликлинику. Узнать их и побеседовать с врачом можно через телемедицинскую консультацию», – пояснила Стригункова.


По итогам проверок у 29,3 тыс прошедших обследования выявили заболевания, о которых пациенты не подозревали. Кроме того, было обнаружено 670 онкологических заболеваний.

Жители Московской области могут пройти диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр бесплатно. Сделать это можно в своей поликлинике как в будние дни, так и по субботам. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС.

Записаться на диспансеризацию можно на региональном портале госуслуг, по номеру тел. 122, с помощью инфомата в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

Для проведения диагностики на отдалённых территориях применяют мобильные комплексы.

Ранее «Радио 1» сообщало, что почти 2 тыс человек в минувшие выходные проверили здоровье в парках Подмосковья.


#Светлана Стригункова
#Минздрав МО
#Диспансеризация
#профосмотр
#врачи
#Московская область
#Подмосковье
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Москвичи стали чаще приобретать квартиры в Сочи
05 июля 2023, 12:56

Фото: istockphoto.com/Olga Ostapenko

Жители столицы за последний год стали чаще покупать квартиры в Сочи, каждая пятая квартира в новостройках города приобретена жителями столицы.
Отмечается, что москвичи приобретают недвижимость в Сочи для переезда на постоянное место жительства, сезонного отдыха, инвестиций. Как передают «Дни.ру», многие не просто переезжают в город сами, но и перевозят своих родителей, то есть москвичи переезжают целыми семьями.

А в новостройках Москвы по реновации участники программы приобрели со скидкой более 5 тыс. машиномест.

«Участникам программы реновации предоставляется приоритетное право на покупку машиномест в новостройках реновации со скидкой 40%. С начала программы жильцами приобретено 5 245 машиномест. С момента старта программы приобретено 1 745 квартир», — приводит АГН «Москва» слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

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#Москва
#недвижимость
#Сочи
#реновация
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Воробьев первым зарегистрирован в качестве кандидата на пост губернатора Московской области
05 июля 2023, 12:54

Фото: Сайт Кремля

Решением ИКМО первым зарегистрирован в качестве кандидата на должность Губернатора Московской области Андрей Воробьев. Отмечается, что он был выдвинут Московским областным региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Он представил в Избирательную комиссию, в общей сложности, 94 листа поддержки от муниципальных депутатов, его выдвижение уже поддержали 55 советов депутатов городских округов Московской области.  

Сейчас на рассмотрении в ИКМО находятся документы Александра Наумова – выдвинут Московским областным отделением партии «КПРФ», Кирилла Жигарева –выдвинут Московским областным отделением партии «ЛДПР», Анатолия Никитина – выдвинут Региональным отделением партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», Бориса Надеждина – выдвинут Региональным отделением партии «Гражданская инициатива». 

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#ИКМО
#Андрей Воробьев
#выборы
#Подмосковье
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Врачи НИКИ детства предотвратили инфаркт у 3-месячного ребенка
05 июля 2023, 12:47

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

На консультацию в диагностический центр №1 Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) пришли мама с новорожденной девочкой, у которой были подозрения на врожденный порок сердца, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В ходе обследования врачи выявили у малышки аномальное отхождение левой коронарной артерии от лёгочной артерии, что приводит к кислородному голоданию и отмиранию тканей сердечной мышцы. Такое состояние грозило ребенку инфарктом.
«Для проведения диагностики работы сердца необходима медицинская техника экспертного класса, которая помогает чётко определить проблему. На УЗИ сердца и электрокардиографии у пациентки был выявлен редкий порок, угрожающий жизни, который, к сожалению, нельзя диагностировать внутриутробно. Дети с такой патологией должны быть прооперированы до возраста 3 месяцев! Если же нарушение не выявить и вовремя хирургически не исправить, то возникнет угроза для жизни», — рассказал заведующий диагностическим отделением НИКИ детства, врач ультразвуковой диагностики, Михаил Рязанов.
Операцию юной пациентке провели в 3 месяца, на данный момент она здорова, но за ее здоровьем будут наблюдать врачи НИКИ детства ежегодно для профилактики.

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#Инфаркт
#ребенок
#Минздрав
#врачи
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Диетолог Гридина опровергла миф о полезности варенья
05 июля 2023, 12:47

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Диетолог Наталия Гридина рассказала, что фрукты и ягоды в варенье лишаются полезных свойств.
Варенье считают полезным продуктом, но на самом деле длительная термическая обработка фруктов и ягод ликвидирует их полезность. Об этом «Газете.Ru» сообщила диетолог Наталия Гридина.
 
«После варки в варенье практически не остается витаминов. Варенье приобретает только вкус фруктов и ягод, но польза витаминов оказывается практически нулевая», – прокомментировала миф о полезности варенья Наталия Гридина.
Диетолог предупредила, что варенье фактически является жидким сахаром со вкусом фруктов или ягод.
 
При этом о пользе варенья тоже не стоит забывать. Например, варенье из айвы оказывает благоприятное воздействие на работу ЖКТ, а варенье из цитрусовых или клюквы частично восполняет недостаток витамина С. Малиновое варенье содержит салициловую кислоту, которая входит в состав средств против гриппа и простуды.

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#варенье
#ягоды
#малина
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Совфед одобрил закон об упрощенном порядке получения ВНЖ для заключивших контракт с ВС РФ
05 июля 2023, 12:45

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Совет Федерации одобрил закон об упрощении получения ВНЖ в России для иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ в период СВО.
Соответствующие изменения внесены в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Совфед принял решение о дополнении нормы на пленарном заседании. 

Ранее рассмотрение вопроса об упрощении процедуры получения российского гражданства анонсировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Речь шла о наделением права получения гражданства России этнических русских и украинцев.

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#Совфед
#СВО
#закон
#ВНЖ
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В московской квартире актёра Малькова обнаружили нарколабораторию
05 июля 2023, 12:38

istockphoto/blinow61

В Красносельском районе Москвы полицейские обнаружили в квартире 24-летнего артиста Дмитрия Малькова нарколабораторию.
Полиция пришла с проверкой в съёмную квартиру артиста по наводке его знакомого, пишет Shot. В квартире оперативники обнаружили запрещённые растения и средства для ухода за ними и хранения.
 
Правоохранители пока не возбудили уголовное дело. Проводится проверка.
 
Дмитрий Мальков известен ролями в проекте «Чикатило», «ИП Пирогова», «Контакт».

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#Мальков
#наркотики
#актёр
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В Ярославле теплоход врезался в пирс, пострадали люди
05 июля 2023, 12:34

Фото: iStock/Maksim Zilberman

Теплоход «Москва-208» врезался в причал на набережной в Ярославле, есть пострадавшие.
Инцидент произошел в 12:00 по московскому времени. Об этом сообщает «Первый Ярославский».

Известно, что на борту находилось около 100 человек. ​В результате столкновения судна с бетонным причалом, несколько человек получили травмы. В настоящее время с теплохода эвакуировали людей. На место происшествия прибыли экстренные службы. 

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#теплоход
#Ярославль
#причал
#авария
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В Свердловской области неизвестный застрелил директора завода «Пластблок»
05 июля 2023, 12:25

Фото: iStock/Motortion

В Верхней Пышме Свердловской области неизвестный застрелил директора завода «Пластблок» Сергея Лухманова в его кабинете.
Об этом сообщил портал E1.ru, ссылаясь на местного жителя. Сообщается, что убийца легко проник на территорию завода и вошёл в кабинет Лухманова, где и застрелил его.
 
Сергея Лухманова не удалось спасти. Убийца сбежал. Позже его тело нашли в районе Залесье.
 
В региональном СК не стали комментировать убийство, а в компании подтвердили порталу E1.ru случившееся.

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#Свердловская область
#Верхняя Пышма
#Пластблок
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Подмосковные больницы продолжают оснащать новым тяжелым медоборудованием
05 июля 2023, 12:22

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московской области проводится большая работа по оснащению медицинских организаций современным оборудованием, так в Орехово-Зуевскую больницу поступил новый рентгеновский аппарат.
В поликлинику № 4 Орехово-Зуевской больницы поступил новый рентгеновский аппарат, который позволит врачам проводить более 50 исследований в день. Новый аппарат значительно лучше устаревшего, он отличается скоростью исследования и низкой лучевой нагрузкой.
«Для проведения качественной и высокоточной диагностики необходимо современное медицинское оборудование. Поэтому мы продолжаем оснащать наши поликлиники и стационары цифровыми рентген-аппаратами. С начала года в наши медучреждения поставлено 24 единицы такого оборудования на сумму более 460 млн рублей», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова. 
Преимущество «цифры» — в возможности отправки снимков в центры дистанционной расшифровки. Это и позволяет оперативно получать «второе мнение» квалифицированных специалистов. Сейчас в Подмосковье пять таких центров: в МОНИКИ, Домодедове, Одинцове, Сергиевом Посаде, Орехово-Зуеве. Сокращается время проведения обследования. 

Время на рентген на цифровом аппарате — семь минут, а на аналоговом это займёт 20 минут. Поэтому результаты исследования, сделанного на новом аппарате, будут доступны пациенту в личном кабинете на портале Госуслуг.
«Цифровое оборудование позволяет значительно сократить сроки проведения диагностики, при этом лучевая нагрузка на пациента – ниже. Результаты исследования появляются у врача в кратчайшие сроки. Заключение доступно и самому пациенту в электронной медкарте, за ним не нужно отдельно приходить в поликлинику», — добавила врач-рентгенолог Людмила Юрченко. 
Медицинская техника закуплена благодаря национальному проекту «Здравоохранение» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

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#Минздрав
#тяжелое оборудование
#рентгенаппарат
#рентген
#Орехово-Зуево
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Подмосковье ищет медработников