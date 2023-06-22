Диспансеризацию с начала года прошли 1 млн жителей Подмосковья

Фото: Минздрав МО
У 29,3 тыс человек выявили заболевания, о которых они не знали
Диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье с начала года прошли почти 1 млн человек. Такие данные привела первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
«Вовремя обнаруженное заболевание эффективнее поддаётся лечению. Почти 1 млн жителей региона прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года. Для получения результатов обследования не нужно идти в поликлинику. Узнать их и побеседовать с врачом можно через телемедицинскую консультацию», – пояснила Стригункова.
По итогам проверок у 29,3 тыс прошедших обследования выявили заболевания, о которых пациенты не подозревали. Кроме того, было обнаружено 670 онкологических заболеваний.
Жители Московской области могут пройти диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр бесплатно. Сделать это можно в своей поликлинике как в будние дни, так и по субботам. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС.
Записаться на диспансеризацию можно на региональном портале госуслуг, по номеру тел. 122, с помощью инфомата в поликлинике или через чат-бот в Telegram.
Для проведения диагностики на отдалённых территориях применяют мобильные комплексы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что почти 2 тыс человек в минувшие выходные проверили здоровье в парках Подмосковья.
«Вовремя обнаруженное заболевание эффективнее поддаётся лечению. Почти 1 млн жителей региона прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года. Для получения результатов обследования не нужно идти в поликлинику. Узнать их и побеседовать с врачом можно через телемедицинскую консультацию», – пояснила Стригункова.
Жители Московской области могут пройти диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр бесплатно. Сделать это можно в своей поликлинике как в будние дни, так и по субботам. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС.
Записаться на диспансеризацию можно на региональном портале госуслуг, по номеру тел. 122, с помощью инфомата в поликлинике или через чат-бот в Telegram.
Для проведения диагностики на отдалённых территориях применяют мобильные комплексы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что почти 2 тыс человек в минувшие выходные проверили здоровье в парках Подмосковья.
Лора Луганская