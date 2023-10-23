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Диспансеризация с начала года охватила более 2 млн жителей Подмосковья

23 октября 2023, 10:32
Фото: Минздрав МО

Фото: Минздрав МО

Диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры с начала года бесплатно прошли более 2 млн жителей Московской области. Такой статистикой поделились в пресс-службе подмосковного Минздрава.

В результате у пациентов было выявлено 86 тыс различных заболеваний, о которых они не знали. В частности, по итогам диспансеризации с начала года удалось выявить 1798 случаев онкологии. Все пациенты направлены на лечение.

Чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике, нужно обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС. Также это можно сдлать на портале «Здоровье», по номеру тел. 122, через инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

Результат прохождения диспансеризации жители могут узнать через телемедицинскую консультацию. На онлайн-приёме врач расскажет о результатах диагностики и при необходимости направит на углублённое обследование.

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Ученые объяснили, почему после 50 лет так важно включать сыр в свой рацион
Профессор Фини: Употребление сыра может снизить холестерин
23 октября 2023, 10:10

Фото: istock / Sergei Fyss

Профессор Эмма Фини из Университетского колледжа Дублина рассказала, что употребление сыра полезно для здоровья, так как продукт может снижать уровень холестерина в крови. Об этом сообщает «Аргументы и факты».
Профессор объяснила, что сыр снижает холестерин, несмотря на высокое содержание ненасыщенных жиров. В ходе исследования в продукте обнаружили «сырную матрицу», представляющую собой сеть из казеина. Внутри этой матрицы перемежаются частицы молочной кислоты, жира, минералов, соли и другие вещества.

Фини провела эксперимент, в котором приняли участие 164 человек, возрастом от 50 лет. На протяжении месяца они употребляли 42 грамма молочного жира в виде сыра чеддер. Выяснилось, что у участников эксперимента снизился показатель липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). 

Эксперт заявила, что из-за данной «матрицы» жир усваивается лучше. Также, содержащийся в сыре витамин К2 препятствует отложению холестерина в сосудах.

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#сыр
#эксперт
#эксперимент
#человек
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Терапевт Кондрахин назвал волшебное свойство кефира на ночь
Врач Кондрахин призвал пить на ночь кефир, чтобы не снились кошмары
23 октября 2023, 10:00

Фото: IStock/Elena Medoks

Есть несколько продуктов, которые рекомендуется употреблять перед сном. Это кефир и любая зелень. Как рассказал в эфире «Радио 1» кандидат медицинских наук, врач-терапевт, клинический фармаколог, старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Кондрахин, они помогают наладить работу кишечника.
«Кефир на ночь – это очень хорошо. Молочнокислые бактерии любят, чтобы среда была молочнокислая в кишечнике. Это способен обеспечить кефир. К тому же, в кефире есть белок, поэтому если мы выпьем его перед сном, то не будем видеть кошмары. Но важно, чтобы продукт был без содержания сахара», — сказал специалист.
Врач добавил, что также перед сном полезно есть овощи. Они выводят токсины из организма, пока человек спит.
«Овощи хороши тем, что они выводят токсины. Когда мы спим, кишечник бродит, а зеленушечка выводит всё, что забродило за ночь», — добавил он.
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#ночь
#овощи
#врач
#питание
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Названы самые опасные осложнения от таблеток для эрекции
Газета The Sun предупредила мужчин об опасностях приема таблеток для эрекции
23 октября 2023, 08:31

Фото: istock / grinvalds

Несколько сотен мужчин в Великобритании обратились к врачам из-за осложнений после приема препаратов для эрекции. О последствиях приема «Виагры» рассказала британская газета The Sun, ссылаясь на информацию, полученную от Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения.

По данным Агентства, с 2018 года зарегистрированы 678 случаев побочных эффектов от таблеток для эрекции. Из них 15 мужчин погибли, один лишился полового органа, у одного изменилась форма пениса из-за болезни Пейрони. Также 14 мужчин обратились за помощью к специалистам с жалобами на боль, изгиб или отеком полового члена. Трое пожаловалась на приапизм (состояние, когда эрекция может сохраняться на протяжении нескольких часов.)

Уточняется, что не все эти проблемы могут быть связаны с эректильными препаратам. Но все случаи обращения к медикам, связаны с приемом «Виагры», фиксируются и отслеживаются.

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#хирург
#обращения
#болезни
#здоровье
#секс
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Хирург Мухаметов указал неожиданный симптом колоректального рака
23 октября 2023, 06:40

Фото: iStock/peterschreiber.media

Хирург Ильдус Мухаметов заявил, что колоректальному раку зачастую подвержены люди после сорока лет. Специалист отметил, что такая разновидность онкологии обычно протекает бессимптомно, поэтому обнаруживается поздно, пишет «Лайф».
«Но на ранних стадиях болезнь хорошо поддается лечению, поэтому важно вовремя ее выявить», — цитирует издание слова собеседника.

Мухаметов посоветовал при появлении ряда симптомов срочно обращаться к специалисту.

«Признаком опухоли правой половины толстого кишечника может быть анемия. Если падает уровень гемоглобина, следует обязательно пройти диагностику», — резюмировал хирург.

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Врач Марченко: Вегетарианство во время беременности может привести к выкидышу

Учёные из Китая выяснили, что кофе снижает риск мигрени

Science Direct: Быстрая ходьба снижает риск развития рака и слабоумия
#болезнь
#врач
#хирург
#рак
#онкология
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Врач Марченко: Вегетарианство во время беременности может привести к выкидышу
23 октября 2023, 04:38

Фото: iStock/Weerayut Chaiwanna

Акушер-гинеколог Анна Марченко заявила, что у большинства беременных отказ от мяса приводит к анемии. Такое состояние может спровоцировать серьёзные проблемы не только у матери, но и у ребёнка.
В беседе с «Газетой.ru» специалист рассказала, что потребность в железе, кальции, йоде и других микроэлементах во время беременности значительно повышается. Поэтому для правильного развития плода важно правильно и сбалансированно питаться, без каких-либо диет или вегетарианства.

Врач подчеркнула, что лучшим источником железа и белка являются мясо и печень.

«Ни вегетарианцы, ни веганы, ни сыроеды не употребляют мясо, поэтому риск развития железодефицитной анемии у них гораздо выше. Это чревато невынашиванием беременности, плацентарной недостаточностью, нарушением развития мозга у плода и развитием преэклампсии у матери», — цитирует издание слова собеседницы.

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#мясо
#гинеколог
#беременные женщины
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Учёные из Китая выяснили, что кофе снижает риск мигрени
23 октября 2023, 03:44

Фото: iStock/eternalcreative

Учёные из Наньчанского университета выяснили, что потребление кофе снижает риск мигрени, однако это не относится к другим неврологическим заболеваниям. Соответствующее исследование опубликовал European Journal of Clinical Nutrition.
Исследователи оценили наличие взаимосвязи между мутациями, повышающими склонность человека к употреблению кофе, и к различным неврологическим заболеваниям. Изучение генетических данных позволило авторам работы исключить влияние факторов среды. Такой подход назвали менделевской рандомизацией.

Учёным удалось определить 40 мутаций, связанных с употреблением кофеина. Выяснилось, что наличие таких мутаций снижает риск мигрени, но это никак не влияет на риск развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона или рассеянный склероз.

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Science Direct: Быстрая ходьба снижает риск развития рака и слабоумия
23 октября 2023, 01:20

Фото: iStock/gpointstudio

Исследователи из Лестерского университета выяснили, что активная ходьба помогает снизить риск развития слабоумия и онкологии. Об этом пишет Science Direct.
В исследовании приняли участие 391 652 человека. Отмечается, что данные пациентов были взяты из британского хранилища биологических образцов. В течение 12 лет учёные внимательно наблюдали за испытуемыми и выяснили, что регулярная ходьба напрямую связана со снижением риска заболевания раком.

У женщин, постоянно передвигающихся пешком, риск умереть от рака на 26% ниже, а у мужчин аналогичная цифра составила 29%.

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Диетолог Королева: Консервы могут повысить риск развития рака
23 октября 2023, 00:20

Фото: iStock/digicomphoto

Диетолог Маргарита Королева заявила, что консервы в металлических банках при регулярном употреблении могут повысить артериальное давление, а также увеличить риск развития рака.
«Избыток соли не нужен людям с гипертонической болезнью и нерегулируемым повышением артериального давления, потому что натрий будет еще больше увеличивать показатели на тонометре», — пояснила Королева в беседе с изданием «Москва 24».

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Врач Пермикина рассказала, как контролировать хронические заболевания осенью
22 октября 2023, 23:34

Фото: iStock/humonia

Кардиолог Ирина Пермикина рассказала, как осенью контролировать хронические заболевания. Об этом пишет RT.
Врач отметила, что осенью у россиян чаще всего обостряются респираторные, сердечно-сосудистые заболевания и ментальные расстройства.

По словам Пермикиной, вылечить хронические заболевания раз и навсегда невозможно, однако контролируя их можно достичь ремиссии. Она добавила, что пациентам с гипертонией важно регулярно измерять давление даже при хорошем самочувствие, чтобы вовремя заметить его скачки и принять соответствующие меры.

Кроме того, пациентам с болезнями сердца нужно проводить профилактику гриппа и простуды — в том числе вакцинацию, подчеркнула кардиолог.

«Если вы заметили, что ваше эмоциональное состояние ухудшилось, обратитесь к психологу, чтобы составить план действий», — заключила Ирина Пермикина.

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