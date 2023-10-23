Диспансеризация с начала года охватила более 2 млн жителей Подмосковья

Фото: Минздрав МО
Диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры с начала года бесплатно прошли более 2 млн жителей Московской области. Такой статистикой поделились в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике, нужно обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС. Также это можно сдлать на портале «Здоровье», по номеру тел. 122, через инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.
Результат прохождения диспансеризации жители могут узнать через телемедицинскую консультацию. На онлайн-приёме врач расскажет о результатах диагностики и при необходимости направит на углублённое обследование.
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Лора Луганская