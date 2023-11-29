Диспансеризацию в Одинцовском округе за 10 месяцев прошли более 102 тыс человек

Фото: администрация Одинцовского г. о.
Диспансеризацию в одинцовских поликлиниках за 10 месяцев текущего года прошли более 92 тыс человек, а в Центре диспансеризации «Здоровье Подмосковью» – более 10 тыс пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Центр открылся в городском округе в 2023 году. Все необходимые обследования там можно пройти всего за два часа. При обследовании в центре исключено пересечение с болеющими пациентами.
В пресс-службе напомнили, что диспансеризация – первый шаг для определения состояния здоровья человека. Регулярный профосмотр позволяет выявить болезнь на ранних стадиях и начать лечение вовремя.
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«Приёмы в Центре диспансеризации ведут врачи общей практики и специалисты узких направлений. Здесь есть кабинеты функциональной и ультразвуковой диагностики. Посетители могут сделать флюорографию и маммографию. Пройти диспансеризацию можно в будние дни с 8 до 20 часов, а также в субботу. В центре оборудованы комфортные зоны ожидания», – рассказал замглавы Одинцовского городского округа Олег Дмитриев.
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Лора Луганская