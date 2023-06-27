Дневной стационар МОНИКИ покинул тысячный пациент

Фото: Минздрав МО
Пульмонолог Дмитрий Карамышев назначил лечение, и врачам удалось достичь у женщины стойкой ремиссии.
«В МОНИКИ приходишь и чувствуешь себя как дома. Нет очередей, врачи всегда относятся с пониманием, ни в чём не откажут. Несмотря на все сложности, связанные с моим заболеванием, удалось достичь ремиссии, за что я искренне благодарна», – поделилась пациентка.Первый многопрофильный дневной стационар заработал в МОНИКИ в этом году. Там можно получить медицинскую помощь по ревматологии, пульмонологии, терапии, дерматологии, гастроэнтерологии, кардиологии, гематологии и травматологии. Помимо этого, пациентам могут поставить капельницы, сделать пункции и малоинвазивные операции без госпитализации.
Попасть на лечение в дневной стационар МОНИКИ можно по направлению лечащего врача или после выписки из круглосуточных стационаров института.
Ранее «Радио 1» сообщало, что МОНИКИ принял участие в Московском онкологическом форуме.