Дочь первой в мире женщины-академика уролога передала МОНИКИ награды матери

Фото: Минздрав МО
Маргарита Трапезникова всю профессиональную жизнь посвятила институту
Дочь первой в мире женщины-академика уролога Маргариты Трапезниковой передала музею МОНИКИ им. М.Ф Владимирского награды матери. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Трапезникова всю профессиональную жизнь после окончания ординатуры посвятила институту. Опубликовала более 800 научных трудов и изобретений. С 1975 года возглавила урологическую клинику и руководила ею 38 лет.
«Для меня большая честь передать награды мамы на хранение в институт, который был для неё вторым домом. Счастлива повидаться со старыми знакомыми, которые стали нам второй семьёй. Рада видеть, что все мамины начинания продолжают нынешние сотрудники», – поделилась Львова.
Отмечается, что свидетельством личных достижений Маргариты Трапезниковой стали вручённые ей орден Дружбы и множество медалей, в том числе за доблестный труд в Великой Отечественной войне.
Ранее «Радио 1» сообщало, как МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского расширяет международное сотрудничество.
Трапезникова всю профессиональную жизнь после окончания ординатуры посвятила институту. Опубликовала более 800 научных трудов и изобретений. С 1975 года возглавила урологическую клинику и руководила ею 38 лет.
Маргарита Фёдоровна стала первой в мире женщиной-академиком урологом. За годы работы в МОНИКИ организовала специалистов Подмосковья в Московское областное общество урологов, внесла большой вклад в развитие онкоурологии, диагностику и лечение врождённых аномалий мочевой системы, заболеваний предстательной железы. Внедрила в практику инновационные методы лечения мочекаменной болезни и других заболеваний», – говорится в сообщении.Дочь Трапезниковой, Елена Львова, приехала из Нормандии передать в музей МОНИКИ награды матери.
«Для меня большая честь передать награды мамы на хранение в институт, который был для неё вторым домом. Счастлива повидаться со старыми знакомыми, которые стали нам второй семьёй. Рада видеть, что все мамины начинания продолжают нынешние сотрудники», – поделилась Львова.
Отмечается, что свидетельством личных достижений Маргариты Трапезниковой стали вручённые ей орден Дружбы и множество медалей, в том числе за доблестный труд в Великой Отечественной войне.
Ранее «Радио 1» сообщало, как МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского расширяет международное сотрудничество.
Лора Луганская