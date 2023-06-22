Доктор Еделев назвал два самых необычных симптома энцефалита и боррелиоза

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Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев рассказал, как понять, что вас укусил зараженный клещ
В Подмосковье каждый день растет число пострадавших от укусов клещей. Так, с начала года боррелиозом успели заболеть 80 человек. Доктор медицинских наук, доктор экономических наук Дмитрий Еделев рассказал «Радио 1», какие симптомы могут говорить о заражении энцефалитом или боррелиозом.
Обычно клещевой энцефалит развивается через 7-14 дней после укуса зараженного клеща и может длиться до четырех недель.
Первая фаза обычно протекает легко и напоминает простуду или грипп. В этот момент у человека могут наблюдаться следующие симптомы энцефалита: высокая температура, головная боль, боль в мышцах, тошнота, снижение работоспособности, сонливость и другие.
Вторая стадия развивается через одну-две недели после первой. Она сопровождается неврологическими симптомами: спутанное сознание, потеря координации, затруднение и нарушение речи, судороги и кома. Если вовремя не обратиться к врачу, вторая стадия может привести к летальному исходу.
Первая стадия называется ранней. Она обычно начинается через месяц после укуса клеща. В этот период главным симптомом боррелиоза является сыпь, похожая на мишень.
Вторая стадия наступает от полутора до трех месяцев. В это время сыпь на теле человека распространяется и покрывает все пространство. Также в этот период может развиться паралич лицевого нерва, начаться проблемы с сердцем, с нервной системой: могут развиться энцефалит и пневмония.
Третья стадия включает в себя хронические артриты, неврологические проблемы, постоянное онемение, покалывание, боли в руках и ногах, снижение чувствительности и тяжелейшие кардиологические проблемы, как с самим сердцем, так и с сердечными оболочками.
Заболевание проявляется очень интенсивной усталостью, появляются проблемы с памятью, развивается очень тяжелая депрессия, вплоть до мыслей о самоубийстве.
Ранее россиянам рассказали, как при укусе клеща достать его самостоятельно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Клещевой энцефалитЭто вирусная инфекция, которая может вызывать воспаление головного мозга.
Первая фаза обычно протекает легко и напоминает простуду или грипп. В этот момент у человека могут наблюдаться следующие симптомы энцефалита: высокая температура, головная боль, боль в мышцах, тошнота, снижение работоспособности, сонливость и другие.
Вторая стадия развивается через одну-две недели после первой. Она сопровождается неврологическими симптомами: спутанное сознание, потеря координации, затруднение и нарушение речи, судороги и кома. Если вовремя не обратиться к врачу, вторая стадия может привести к летальному исходу.
«Если летом у вас появились какие-то проблемы со здоровьем, у вас есть что-то похожее на грипп – не занимайтесь самолечением, обращайтесь к врачам», — напомнил доктор Еделев.
Боррелиоз (болезнь Лайма)Это бактериальная инфекция, которая передается человеку через укус инфицированного клеща.
Первая стадия называется ранней. Она обычно начинается через месяц после укуса клеща. В этот период главным симптомом боррелиоза является сыпь, похожая на мишень.
«Если вы увидели красную расширяющуюся сыпь, похожую на мишень или бычий глаз – это очень характерный симптом, его ни с чем не спутаешь – сразу бегите к врачу, это боррелиоз», — добавил доктор.Также в это время у инфицированного может наблюдаться лихорадка, повышение температуры, мышечная боль, боль в суставах.
Вторая стадия наступает от полутора до трех месяцев. В это время сыпь на теле человека распространяется и покрывает все пространство. Также в этот период может развиться паралич лицевого нерва, начаться проблемы с сердцем, с нервной системой: могут развиться энцефалит и пневмония.
Третья стадия включает в себя хронические артриты, неврологические проблемы, постоянное онемение, покалывание, боли в руках и ногах, снижение чувствительности и тяжелейшие кардиологические проблемы, как с самим сердцем, так и с сердечными оболочками.
Заболевание проявляется очень интенсивной усталостью, появляются проблемы с памятью, развивается очень тяжелая депрессия, вплоть до мыслей о самоубийстве.
Ранее россиянам рассказали, как при укусе клеща достать его самостоятельно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Екатерина Шмакова