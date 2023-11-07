Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Доктор Еделев объяснил влияние магнитной бури на плохое самочувствие

Доктор Еделев объяснил влияние магнитной бури на плохое самочувствие

07 ноября 2023, 11:27
Фото: iStock/magann

Фото: iStock/magann

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев объяснил, какое влияние оказывает магнитная буря на здоровье человека.
Доктор медицинских наук, доктор экономических наук Дмитрий Еделев рассказал «Радио 1», насколько доказано влияние магнитной бури на плохое самочувствие, а также привел необходимые рекомендации, которые помогут справиться с недугами в этот период.

«Магнитное поле земли – это основа человеческой жизни. Оно защищает нас от радиации, которая исходит от Солнца, и одновременно влияет на человеческое здоровье. Давно замечено что если идет магнитная буря, то человек ощущает слабость, сонливость, усталость и другие неприятные симптомы. Это связано с тем, что процессы которые происходят в нашей нервной системе связаны с электричеством», — пояснил доктор.


По его словам, электричество проводится по нашим нервам, за счет него мы думаем, движемся, дышим. Еделев напомнил, что на электричество влияет магнитное поле.

«Если вы положите возле электрического провода магнит, а тем более магнит, который обладает мощностью Солнца, то электричество будет проводиться хуже либо наоборот сильнее. Также и магнитные волны меняют процесс функционирования нашего мозга. То есть мозг как бы перевозбуждается, по этой причине и появляется усталость, сонливость и разбитость», — отметил доктор.

Доктор Еделев порекомендовал в период, когда происходят магнитные бури, больше отдыхать, не заниматься физическими нагрузками и спортом. Особенно это нельзя делать людям, у которых есть заболевания с сердцем, так как магнитная буря вызывает нарушение сердечного ритма и даже смерть.

Читайте также:

Синоптик Ильин рассказал о мощной магнитной буре на Земле

«Страшные головные боли»: магнитные бури 2023 и самые опасные дни в ноябре

Доктор Еделев назвал два самых необычных симптома энцефалита и боррелиоза
#электричество
#здоровье
#нарушение
#человек
#симптомы
#рекомендации
#заболевания
#магнитные бури
Читайте нас в
Подмосковные врачи помогли родить женщине с циррозом печени
07 ноября 2023, 10:28

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врачи МОНИИАГ помогли стать мамой женщине с неалкогольным циррозом печени. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу 33-летняя женщина поступила с жалобами с 28 недели беременности на слабость, отеки ног, одышку и быстрое увеличение живота.

При детальном обследовании у женщины выявили редкую форму неалкогольного цирроза печени и варикозное расширение вен пищевода 3 степени, а также аномальное скопление жидкости в брюшной полости.

«Пациентка провела в стенах нашего института около двух недель. Под тщательным наблюдением врачей она получала антианемическую, гастропротективную, диуретическую терапию. На 37-й неделе совместно с хирургом  МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского  мы провели пациентке кесарево сечение. В результате на свет появился здоровый мальчик весом 2870 г и ростом 48 см. Во время операции из брюшной полости было удалено более 5 литров жидкости, образовавшейся из-за аномального лимфообразования в печени», - 
поделилась ведущий научный сотрудник МОНИИАГ Татьяна Коваленко.

Стоит отметить, что в настоящий момент женщину с ребенком уже выписали. Кроме этого, ей предстоит пройти углубленное обследование и лечение диагностированных заболеваний.

Читайте также:

Быстрые роды приняли в Люберецком роддоме у пациентки с кровотечением

​400 тысяч детей привили от гриппа в Волоколамске

В Подмосковье врачи спасли мужчину с острой почечной недостаточностью
#подмосковье
#женщина
#лечение
#моники
#женщины
#операции
#свет
#мальчик
#заболевания
Читайте нас в
Эксперт назвал опасный признак мастурбации
Men's Health: Психотерапевт Дрейк рассказал об опасном признаке мастурбации
07 ноября 2023, 08:39

Фото: istock / Ildar Abulkhanov

Нормы количества мастурбации в день не существует, но иногда желание самоудовлетворяться может быть нездоровым. Об опасных признаках мастурбации рассказал психотерапевт по сексуальным зависимостям Дэн Дрейк изданию Men's Health.
Дрейк рассказал, что у разных людей может быть разная норма регулярности мастурбации: кто-то может делать удовлетворять себя по несколько раз в день, а кто-то вообще этим не занимается. Все это является нормой из-за разной сексуальной конституции людей.

Психотерапевт предупредил, что проблемы возникают, если привычка самостоятельно удовлетворять себя мешает работать, поддерживать романтические и дружеские отношения. Главным признаком сексуальных нарушений, заключил специалист, является мастурбация в неподходящих для этого условиях и местах.

Ранее эксперты рассказали о необычных позах для незабываемого секса. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 

MeatScience: Некоторые виды мяса не повышают холестерин

Врач Скорогудаева: Маникюр может привести к миоме матки

«Без прелюдий»: Мужчины рассказали о раздражающих моментах в сексе
#норма
#психотерапевт
#мужчины
#женщины
Читайте нас в
Уролог Смерницкий нашёл легкий способ повысить либидо без таблеток
Врач Смерницкий: Рубка дров повышает уровень тестостерона на 50%
07 ноября 2023, 00:29

Фото: iStock/megaflopp

Врач-уролог Андрей Смерницкий заявил, что нередко мужское либидо подрывают стресс и вредные привычки, которые приостанавливают выработку тестостерона. Об этом пишет RG.RU.
По словам специалиста, восполнить нехватку необходимого гормона помогут физические нагрузки.

Смерницкий привёл данные исследований, в рамках которых устанавливалась связь между либидо и физической активностью. Выяснилось, что если организму на протяжении трёх месяцев давать нагрузку, тестостерон повышается на 36%.

Так, даже час интенсивного труда — например, рубка дров, увеличивает выработку гормона на 50%. При этом 15-минутные ежедневные занятия на велотренажёре за 12 недель дадут прирост уровня тестостерона в 17%, отметил уролог.

Однако спорт не стоит считать ключом к решению этой проблемы, добавил врач. По его словам, главное в вопросе повышения либидо — отказаться от алкоголя и курения и нормализовать питание. Жиры и легкоусвояемые углеводы стоит убрать из рациона, подчеркнул специалист.

Читайте также:

MeatScience: Некоторые виды мяса не повышают холестерин

Кардиолог Дикур заявила об «омоложении» гипертонии

Нарколог Холдин рассказал об опасности алкоголя при занятиях спортом
#спорт
#врач
#данные
#питание
Читайте нас в
MeatScience: Некоторые виды мяса не повышают холестерин
06 ноября 2023, 02:20

Фото: iStock/sergeyryzhov

Диетологи из Йельской медицинской школы заявили, что, вопреки распространенному мифу, некоторые виды красного мяса не повышают холестерин. Об этом пишет MeatScience.
В публикации говорится, что в стейке из говяжьей вырезки, нежирном говяжьем фарше, бараньих отбивных, телятине и свиной вырезке содержится малое количество насыщенных жиров, которые повышают уровень холестерина. Поэтому их рекомендуется включать в рацион с низким содержанием холестерина.

Специалисты отметили, что в мясе много белка, способствующего уменьшению «плохого» холестерина. Кроме того, мясо богато железом, магнием и другими полезными для организма микроэлементами.

Читайте также:

Кардиолог Дикур заявила об «омоложении» гипертонии

Нарколог Холдин рассказал об опасности алкоголя при занятиях спортом

Кардиолог Бирюкова рассказала о принципах правильного питания
#мясо
#специалисты
#диетолог
Читайте нас в
Доктор Ковальков: Разбавленная водой томатная паста очень помогает при раке
Врач Ковальков: «Для профилактики рака пейте томатную пасту, разведенную водой»
05 ноября 2023, 07:49

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Употребление томатной пасты, разбавленной водой, весьма эффективно при профилактике рака. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил врач, профессор Андрей Ковальков
По его словам, помидоры содержат вещество лейкопен, весьма полезное для людей с злокачественными опухолями. Можно использовать для этих целей и томатный сок, однако Ковальков считает, что томатная паста в итоге будет полезнее и дешевле.

Также специалист отметил, что такой способ профилактики нельзя применять людям с больными почками — для них он может быть опасен.

Упомянул доктор Ковальков и о том, что онкологическим пациентам полезно употреблять в пищу брокколи. А вот употребление морсов, компотов и прочих напитков из ягод полезно далеко не всегда, особенно тем, у кого диагностирован рак желудка.

Читайте также:

Онколог назвал исследования, помогающие обнаружить рак на ранней стадии

Доктор Мясников предупредил о риске развития рака из-за сладкого

Диетолог Королева: Консервы могут повысить риск развития рака
#врачи
#рак
#советы
#овощи
Читайте нас в
Быстрые роды приняли в Люберецком роддоме у пациентки с кровотечением
04 ноября 2023, 13:17

Фото: iStock/Weerayut Chaiwanna

От медицинского осмотра матери до рождения ребенка прошло всего 8,5 минут.
Baza пишет, что 27-летнюю будущую маму доставили в Московский областной центр охраны материнства и детства с кровотечением. Девушка была на поздних сроках. Врачи быстро осмотрели пациентку и поставили опасный диагноз — отслойка плаценты.
 
Роженицу в срочном порядке отправили на кесарево сечение и уже через пару минут на свет появилась девочка весом 3 кг. Ребёнок здоров. Её вместе с мамой выписали через 5 дней.

Ранее в Саратове женщина перепутала беременность с раком. 43-летняя женщина жаловалась на неприятные ощущения в области живота, общую слабость и плохое самочувствие. Пациентка подозревала у себя онкологию.

Врачи отправили женщину на УЗИ органов малого таза. Оказалось, что пациентка на 36 неделе беременности.

Читайте также:

В Саратове женщина перепутала беременность с раком

Китаянка 3 месяца ела только морковь и стала оранжевой

25-летняя девушка вколола ботокс и теперь не может улыбаться
#беременные женщины
#роды
#больница
Читайте нас в
Врач Скорогудаева: Маникюр может привести к миоме матки
03 ноября 2023, 18:37

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева заявила. Что маникюр может негативно влиять на здоровье, провоцируя опасные заболевания, такие, как миома матки и фибромиомы.
Она отметила, что это объясняется содержанием в геле для ногтей вредных веществ.

«Фталаты вызывают дисгормональные расстройства — самая неприятная вещь, они похожи своей химической структурой на эстрогены, а самые неразборчивые рецепторы в нашем организме — это рецепторы эстрогена. И связывается с ним, дает кривой сигнал. <…> Это всё влечет за собой такие болезни, как фиброзно-кистозная мастоматия, эндометриоз, миомы матки, фибромиомы, дисплазия шейки матки», — отметила в беседе с Pravda.Ru Скорогудаева.

Читайте также:

Дерматолог Ворожбит рассказала, чем опасно долгое ношение гель-лака

Некачественная услуга в салоне красоты: как вернуть деньги

Врач Киселевич перечислила витамины для женского здоровья
#болезни
#витамины
#красота
#здоровье
#кожа
Читайте нас в
Кардиолог Дикур заявила об «омоложении» гипертонии
03 ноября 2023, 17:32

Фото: istockphoto.com/Everyday better to do everything you love

Кардиолог Оксана Дикур заявила, что сегодня болезнь повышенного давления встречается не только у пожилых, но и у молодых людей до 40 и даже до 30 лет.
«Из-за хронического стресса, неправильного питания и низкого уровня физической активности артериальная гипертензия может наблюдаться у людей моложе 40 лет и даже моложе 30. Не стоит пренебрегать измерением артериального давления: этот простой и дешевый метод обследования позволяет вовремя поставить диагноз и назначить эффективное лечение, существенно снизить риск развития тяжёлых осложнений сердечно-сосудистых заболеваний», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Дикур.

Она добавила, что гипертония может привести к инфаркту и инсульту.

А врач Владислав Шафалинов, в свою очередь отметил, что такое заболевание, как аневризма — расслоение стенок сосудов —, также может встречаться у людей любого возраста, в том числе и молодых. Он также рассказал, какими методами можно выявить этот недуг.

«Методы, которые позволяют посмотреть структуру тканей. Это различные томографии или графические исследования, когда вводится контраст в сосуд, в артерию, например, и смотрят, как он распространяется. После того как аневризма будет заподозрена на лучевых исследованиях, для уточнения диагноза обычно проводится ангиография», — пояснил в беседе с «Царьградом» специалист.

Он отметил, что в случае подтверждения диагноза необходимо обращаться к специалистам и проходить дальнейшее лечение.

Читайте также:

Кардиолог Бирюкова рассказала о принципах правильного питания

Кардиолог рассказала о неочевидной причине инфаркта

Кардиолог Гаглошвили: Густота крови таит в себе смертельную опасность
#кардиолог
#лечение
#врач
#диагноз
#опасность
Читайте нас в
Студенты из Дубны разрабатывают гидроакустический массажер для физиотерапии
03 ноября 2023, 14:24

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Студенты университета «Дубна» работают над созданием гидроакустического массажера для физиотерапии. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Студенты работают над проектом НИИ прикладной акустики в школе технологического предпринимательства на базе университета. Ребята работают вместе с медицинскими организациями и представителями бизнеса.

«Аппарат предназначен для массажных процедур в наполненных водой обычных ваннах и небольших бассейнах. Особенность – объемный бесконтактный стимулирующий массаж погруженного в жидкую среду тела человека производится специальными инфразвуковыми волнами», - отметил глава городского округа Максим Тихомиров.

Кроме этого, на выставке «Massage & Service Expo» массажер был отмечен дипломами и благодарностями и ребята получили ряд запросов и заявок на приобретение прибора.

Стоит отметить, что в данный момент студенты работают над разработкой мобильных приложений для смартфонов.

Читайте также:

Школа инженеров открылась в университете «Дубна»

Подмосковные школьники отправились в «Орлёнок»

В Дубне синтезировали новый изотоп элемента из таблицы Менделеева
#школа
#дубна
#студенты
#школьники
#аппарат
#подмосковье
Читайте нас в
Достижения.рф