Доктор Еделев объяснил влияние магнитной бури на плохое самочувствие

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Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев объяснил, какое влияние оказывает магнитная буря на здоровье человека.
Доктор медицинских наук, доктор экономических наук Дмитрий Еделев рассказал «Радио 1», насколько доказано влияние магнитной бури на плохое самочувствие, а также привел необходимые рекомендации, которые помогут справиться с недугами в этот период.
По его словам, электричество проводится по нашим нервам, за счет него мы думаем, движемся, дышим. Еделев напомнил, что на электричество влияет магнитное поле.
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«Магнитное поле земли – это основа человеческой жизни. Оно защищает нас от радиации, которая исходит от Солнца, и одновременно влияет на человеческое здоровье. Давно замечено что если идет магнитная буря, то человек ощущает слабость, сонливость, усталость и другие неприятные симптомы. Это связано с тем, что процессы которые происходят в нашей нервной системе связаны с электричеством», — пояснил доктор.
«Если вы положите возле электрического провода магнит, а тем более магнит, который обладает мощностью Солнца, то электричество будет проводиться хуже либо наоборот сильнее. Также и магнитные волны меняют процесс функционирования нашего мозга. То есть мозг как бы перевозбуждается, по этой причине и появляется усталость, сонливость и разбитость», — отметил доктор.Доктор Еделев порекомендовал в период, когда происходят магнитные бури, больше отдыхать, не заниматься физическими нагрузками и спортом. Особенно это нельзя делать людям, у которых есть заболевания с сердцем, так как магнитная буря вызывает нарушение сердечного ритма и даже смерть.
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Екатерина Коршунова