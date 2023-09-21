Доктор Гинзбург назвал витамины, тормозящие старение

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Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что витамины B тормозят старение. Об этом он написал в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».
Также метионин содержится в животном белке, но его избыточный синтез в организме вреден для пожилых людей. В качестве альтернативы Гинзбург предложил употреблять бобовые и соевые продукты или принимать витаминные комплексы.
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