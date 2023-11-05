Доктор Ковальков: Разбавленная водой томатная паста очень помогает при раке

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Употребление томатной пасты, разбавленной водой, весьма эффективно при профилактике рака. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил врач, профессор Андрей Ковальков
По его словам, помидоры содержат вещество лейкопен, весьма полезное для людей с злокачественными опухолями. Можно использовать для этих целей и томатный сок, однако Ковальков считает, что томатная паста в итоге будет полезнее и дешевле.
Также специалист отметил, что такой способ профилактики нельзя применять людям с больными почками — для них он может быть опасен.
Упомянул доктор Ковальков и о том, что онкологическим пациентам полезно употреблять в пищу брокколи. А вот употребление морсов, компотов и прочих напитков из ягод полезно далеко не всегда, особенно тем, у кого диагностирован рак желудка.
Читайте также:
Онколог назвал исследования, помогающие обнаружить рак на ранней стадии
Доктор Мясников предупредил о риске развития рака из-за сладкого
Диетолог Королева: Консервы могут повысить риск развития рака
Также специалист отметил, что такой способ профилактики нельзя применять людям с больными почками — для них он может быть опасен.
Читайте также:
Онколог назвал исследования, помогающие обнаружить рак на ранней стадии
Доктор Мясников предупредил о риске развития рака из-за сладкого
Диетолог Королева: Консервы могут повысить риск развития рака
Артем Путинцев