Доктор Еделев рассказал о пике заболеваемости ковидом

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По словам Дмитрия Еделева, сейчас часто болеют дети.
«Буквально вчера один из родителей рассказал мне, что из 16 человек в класс ходит всего 4. Все остальные с гриппоподобными симптомами болеют», - рассказал доктор медицинских наук.По словам Еделева, пик заболеваемости придёт на середину-конец октября.
Ранее Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса одним из самых свирепых. Подвид коронавируса впервые был выявлен в июле 2023 года. Это один из вариантов «Омикрона», который протекает в более тяжелой форме и одинаково опасен для людей всех возрастов.
В Роспотребнадзоре заявили, что в первую очередь внимание стоит обращать на температуру, ломоту в теле, заложенность носа, потерю аппетита и обоняния, слабость. Симптомы заболевания схожи с прошлыми вариантами коронавируса. Важно при появлении первых симптомов обращаться за медицинской помощью. В ведомстве также отметили появление таких симптомов как: кашель, проблемы с ЖКТ, головная боль.
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