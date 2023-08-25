Доктор Мясников: Чай и кофе обладают противораковыми свойствами

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Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал напитки, которые благодаря своим свойствам способны предотвратить развитие онкологических заболеваний. По его словам, это всем известные и популярные чай и кофе.
Также противоопухолевым эффектом обладает и зеленый чай, отметил специалист. Особенно полезен этот напиток будет тем, кто борется с раком простаты или шейки матки. Кроме того, он содержит много антиоксидантов. Однако зеленый чай противопоказан тем, кто проходит химиотерапию, напомнил Мясников.
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