Доктор Мясников напомнил о риске возникновения и развития рака в атипичных родинках

Фото: iStock/Liudmila_Chernetska
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» напомнил зрителям о риске перерождения атипичных родинок (невусов) в раковые образования.
По словам доктора, атипичные невусы, то есть утолщенные родинки с неровными краями и неравномерным окрасом, с большей вероятностью перерастут в раковые образования, нежели обычные, стандартные родинки.
Тем не менее, подчеркнул Мясников, раковые клетки могут таиться в родинке любого, даже самого обыкновенного вида. Он призвал не забывать о том, что большое количество невусов на теле человека — это один из факторов развития меланомы.
Заклеивать родинки перед выходом на солнце – сомнительное решение. Если у человека возникает такое желание, лучшим выходом из ситуации должно стать обращение к врачу-онкодерматологу. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил ранее врач-онколог Андрей Пылёв. В качестве признаков, которые могут насторожить человека, специалист указал следующие факторы:
— увеличение родинки в размерах;
— изменение контура и цвета;
— появление более пигментированных участков или исчезновение пигментации в ранее тёмной родинке;
— возникновение трещинок либо мокнущих поверхностей;
— зуд и/или выпадение волос из родинки в случае, если раньше они росли.
Читайте также:
Сенатор Круглый назвал единственный способ защиты от рака
Как быть с родинками, если хочется загорать – мнение онколога
Названы причины появления на коже красных родинок
Тем не менее, подчеркнул Мясников, раковые клетки могут таиться в родинке любого, даже самого обыкновенного вида. Он призвал не забывать о том, что большое количество невусов на теле человека — это один из факторов развития меланомы.
— увеличение родинки в размерах;
— изменение контура и цвета;
— появление более пигментированных участков или исчезновение пигментации в ранее тёмной родинке;
— возникновение трещинок либо мокнущих поверхностей;
— зуд и/или выпадение волос из родинки в случае, если раньше они росли.
Читайте также:
Сенатор Круглый назвал единственный способ защиты от рака
Артем Путинцев