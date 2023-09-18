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Доктор Мясников напомнил о риске возникновения и развития рака в атипичных родинках

18 сентября 2023, 03:10
Фото: iStock/Liudmila_Chernetska

Фото: iStock/Liudmila_Chernetska

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» напомнил зрителям о риске перерождения атипичных родинок (невусов) в раковые образования.
По словам доктора, атипичные невусы, то есть утолщенные родинки с неровными краями и неравномерным окрасом, с большей вероятностью перерастут в раковые образования, нежели обычные, стандартные родинки.

Тем не менее, подчеркнул Мясников, раковые клетки могут таиться в родинке любого, даже самого обыкновенного вида. Он призвал не забывать о том, что большое количество невусов на теле человека — это один из факторов развития меланомы.


Заклеивать родинки перед выходом на солнце – сомнительное решение. Если у человека возникает такое желание, лучшим выходом из ситуации должно стать обращение к врачу-онкодерматологу. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил ранее врач-онколог Андрей Пылёв. В качестве признаков, которые могут насторожить человека, специалист указал следующие факторы:

— увеличение родинки в размерах;
— изменение контура и цвета;
— появление более пигментированных участков или исчезновение пигментации в ранее тёмной родинке;
— возникновение трещинок либо мокнущих поверхностей;
— зуд и/или выпадение волос из родинки в случае, если раньше они росли.

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Названы причины появления на коже красных родинок

#рак
#здоровье
#врачи
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В Индии зафиксирована вспышка смертельного вируса с высокой летальностью
18 сентября 2023, 01:21

Фото: iStock/JHDT Stock Images LLC

В Индии зафиксирована вспышка смертельного вируса с высокой летальностью. Об этом пишет Mail Online.
По информации издания, лечения новой разновидности вируса «Нипах» не существует. Его переносят летучие лисицы, а смертельность вируса составляет 75%. Девять деревень в штате Керала в настоящее время отправили на карантин.

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В Дубне продолжается прививочная кампания

Песков: в Кремле пока не планируют усиливать антиковидные меры безопасности

Глава Роспотребнадзора не видит оснований для введения масочного режима в России

#роспотребнадзор
#карантин
#меры
#индия
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В Дубне продолжается прививочная кампания
16 сентября 2023, 18:33

Фото: iStock/Alernon77

Почти 6 тысяч жителей Дубны обезопасили себя от гриппозных осложнений, в том числе врачи, сотрудники администрации, коллективы школ и детских садов, а также работники крупных предприятий и организаций.
Отмечается, что привиться вакцинами «Совигрипп» и «Ультрикс квадри» можно не только в будние дни, но и в субботу. Также можно сделать прививку от пневмонии. В клиниках Дубны имеется достаточное количество вакцин.

Сообщается, что заранее записаться на прививку можно по телефону 122, а также через личный кабинет на региональном портале «Госуслуги» или при личном обращении в поликлинику. Прививки выполняются бесплатно в рамках президентского проекта «Здравоохранение». 

Ранее сообщалось, что в Московской области продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Прививку сделали уже более 230 тысяч человек, в том числе более 50 тысяч детей

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#здравоохранение
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#госуслуги
#человек
#масочный режим
#дубна
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Песков: в Кремле пока не планируют усиливать антиковидные меры безопасности
16 сентября 2023, 18:27

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока не планируют усиливать антиковидные меры безопасности, но следят за ростом заболеваемости по России. Об этом сообщает SHOT.
По словам Пескова, по этому вопросу еще не было сигнала от отечественных врачей. Пресс-секретарь подчеркнул, что ситуация находится на контроле.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на данный момент нет оснований для введения масочного режима в РФ.

Напомним, в Доме правительства РФ временно вводится масочный режим и иные меры профилактики из-за сезонного роста заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом.

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#спутник v
#рф
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Глава Роспотребнадзора не видит оснований для введения масочного режима в России
Попова заявила, что оснований для введения масочного режима в России пока нет
16 сентября 2023, 18:12

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на данный момент нет оснований для введения масочного режима в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, в Доме правительства РФ временно вводится масочный режим и иные меры профилактики из-за сезонного роста заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что в России, как и в других странах мира, включая США, наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекции. Он отметил, что статистически реальную заболеваемость увидеть довольно сложно, поскольку интенсивность проведения ПЦР-тестов уменьшилось, а заболевание у многих протекает как ОРВИ, из-за чего люди могут и не знать, что заразились коронавирусом.

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#масочный режим
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#спутник v
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В Доме правительства временно вводят масочный режим
16 сентября 2023, 17:43

Фото: iStock/nito100

В Доме правительства РФ временно вводится масочный режим и иные меры профилактики из-за сезонного роста заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кабинета министров.
Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что в России, как и в других странах мира, включая США, наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекции. Он отметил, что статистически реальную заболеваемость увидеть довольно сложно, поскольку интенсивность проведения ПЦР-тестов уменьшилось, а заболевание у многих протекает как ОРВИ, из-за чего люди могут и не знать, что заразились коронавирусом.

Напомним, Минздрав РФ разрешил клинические исследования вакцины против COVID-19 «Спутник V» с измененным составом. 

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#люди
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Жители подмосковной Дубны присоединились к легкоатлетическому кроссу
В подмосковной Дубне прошёл легкоатлетический кросс
16 сентября 2023, 13:21

Фото: пресс-служба администрации Дубны

В рамках традиционной спартакиады коллективов физической культуры в подмосковной Дубне состоялся легкоатлетический кросс. Больше 170 человек пришли на местный стадион «Юде-Кон», чтоб приобщиться к спортивному мероприятию.
Как рассказали в городской администрации, мероприятие состоялось 15 сентября. Женщины могли пробежать 500 метров, а мужчины – 1 км. В кроссе приняли участие также представители городской администрации, сотрудники десяти предприятий и организаций, депутаты, общественники.

На стадионе также дежурили специалисты МСЧ, они помогали измерить давление, пульс, сатурацию крови до и после пробега, давали рекомендации.

Отметим, следующий забег состоится уже 24 сентября. Он будет посвящён памяти академика В.И. Векслера.

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#мужчины
#дубна
#подмосковье
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Минздрав опроверг сообщение о дефиците антидепрессантов с флуоксетином
Минздрав: дефицита антидепрессантов с действующим веществом флуоксетин в РФ нет
16 сентября 2023, 13:17

Фото: iStock/SweetBunFactory

Дефицита антидепрессантов с международным непатентованным наименованием флуоксетин в РФ нет. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минздрава России.
Отмечается, что в РФ зарегистрированы двенадцать препаратов с этим действующим веществом российского и зарубежного производства. В ведомстве подчеркнули, что последний ввод в гражданский оборот препарата «Прозак» произошел в июне этого года и составил более 41 тысячи упаковок.

Ранее РБК сообщило, что в российских аптеках возник дефицит известного антидепрессанта «Прозак» (флуоксетин). 

Напомним, президент фармкомпании «Активный компонент» Александр Семёнов заявил, что дефицит лекарств в России вызван низкими ценами и ажиотажем.

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#минздрав рф
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Подмосковный терапевт Асанов раскрыл механизм влияния алкоголя на интеллект
15 сентября 2023, 22:22

Фото: Istockphoto / Ekaterina Chizhevskaya

Помимо физического ущерба организму, алкоголь наносит огромный вред интеллекту человека. Об этом заявил врач-терапевт Видновской больницы Тимур Асанов.
«Регулярное употребление алкоголя ведет к потере интеллекта, расстройству памяти. Человек становится рассеянным, у него могут наблюдаться психозы, истерические припадки, резкая смена настроения, нарушения сна. Всё это способствует развитию шизофрении и различных психопатологий, из-за которых человек теряет самоконтроль и может вести себя неадекватно», – пояснил Асанов, слова которого приводит пресс-служба подмосковного Минздрава. 
Помимо этого, алкоголь способен вызывать у человека кратковременную потерю памяти. Примером служат эпизоды, когда наутро после вечеринки с распитием спиртного человек не помнит, что было накануне.
 
По словам врача, восстановление нарушенных употреблением алкоголя функций происходит медленно, а в самых тяжёлых случаях процесс может быть необратимым.

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#алкоголизм
#интеллект
#алкоголь
#здоровье
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В НИИ скорой помощи в Петербурге поступили трое с укусом змеи за несколько дней
15 сентября 2023, 20:28

Фото: istockphoto.com/maxim4e4ek

В Центр лечения острых отравлений НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе в Санкт-Петербурге поступили три человека, укушенных гадюками.
«У нас находятся три пациента. Одна женщина поступила буквально накануне, не так давно еще двое. Изменения климата, видимо, влияют, люди продолжают поступать с укусами гадюки. Все трое находились в Ленинградской области. Состояние относительно благополучное», – поделился в беседе с «Петербургским дневником» руководитель отдела клинической токсикологии доктор медицинских наук Алексей Лодягин.

Он отметил, что всего за сезон в НИИ скорой помощи поступает в среднем 14-15 пострадавших от укусов гадюк. Специалист напомнил, что при подобном происшествии надо в первую очередь сократить двигательную активность, а также обратиться к специалистам.

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#змеи
#скорая помощь
#санкт-петербург
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