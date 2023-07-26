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Доктор Мясников объяснил, как оливковое масло спасает от деменции

26 июля 2023, 19:03

Фото: iStock/masa44

Известный российский телеведущий и заслуженный врач России Александр Мясников заявил, что оливковое масло входит в список продуктов, которые предотвращают деменцию, однако это происходит не из-за элементов, содержащихся в оливковом масле. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
«Все заключается в том образе питания, что мы зовем средиземноморской диетой. Её польза не только в сочетании полезных продуктов – рыба, вино, орехи, фрукты и овощи, конечно же оливковое масло, но и в том, что она полностью людей удовлетворяла и им не приходилось есть мясо, коренья и др», — приводит слова врача Общественная служба новостей.

Мясников подчеркнул, что польза оливкового масла по большей части —это маркетинговый ход. Подсолнечное масло ничуть не уступает оливковому своими свойствами. Специалист отметил, что несколько микрограммов в реальности никакого значения не имеют.


Напомним, ранее эндокринолог Павлова объяснила, что оливковое масло содержит большое количество вредных конечных продуктов гликирования (КПГ), это то, что образуется при соединении белков и жиров с сахарами.

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#оливковое масло
#деменция
#здоровье
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Дерматолог Зубрицки советует пользоваться антивозрастными средствами с 20 лет
26 июля 2023, 19:13

Фото:istockphoto/master1305

Дерматолог Линдси Зубрицки на своей странице в TikTok рассказала, что многие не начинают вовремя пользоваться антивозрастными косметическими средствами.
По мнению Линдси Зубрицки, антивозрастной уход необходимо начинать с 20 лет.
 
«Вы должны убедиться, что начинаете использовать SPF и ретинол в этом возрасте», — советует дерматолог.  
Также Зубрицки призывает не наносить увлажняющий крем и гиалуронновую кислоту на сухую кожу. Дерматолог рекомендует не пренебрегать уходом за шеей и областью декольте, которые постоянно подвергаются ультрафиолетовому излучению, провоцирующему появление морщин.

Также нельзя забывать о тщательном очищении кожи в течение дня. Специалист рекомендует  всегда носить с собой матирующие салфетки, а во время умывания массировать лицо больше 30 секунд. Чистить зубы рекомендуется до умывания.

«Когда вы чистите зубы, вы оставляете на коже слюну, зубную пасту и бактерии. Это может привести к прыщам или периоральному дерматиту», — предупредила Линдси Зубрицки.
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#дерматолог
#кожа
#возраст
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Подолог Коринфская рассказала, как эффективно бороться с трещинами на пятках
Подолог Коринфская: Трещины на пятках могут говорить о диабете и анемии
26 июля 2023, 18:15

Фото: iStock/Osobystist

Подолог Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Екатерина Коринфская заявила, что люди старшего поколения находятся в повышенной группе риска возникновения трещин на пятках, так как их кожа теряет эластичность и подвержена значительным изменениям. Об этом сообщает «Газета.Ru».
«Главная причина появления трещин на пятках – это сухая кожа. Поэтому ноги нуждаются в дополнительном увлажнении: при отсутствии должного ухода, снятия ороговевшей кожи, образуется жесткий слой», — цитирует специалиста «Газета.Ru».

Корифинская отметила, что, если человек долгое время проводит на ногах и в течение дня не имеет возможности разгрузить их, то это может привести к возникновению трещин. Она также добавила, что в некоторых ситуациях трещины на пятках могут быть признаком сахарного диабета, анемии и грибкового заболевания.

Подолог пояснила, что не следует пытаться справиться с трещинами самостоятельно. Если они не проходят в течение долгого времени, то необходимо обратиться к врачу.

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#пятки
#ноги
#здоровье
#подолог
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Эндокринолог Калинчев назвал главную причину развития диабета
Эндокринолог Калинчев: Ожирение способствует развитию диабета
26 июля 2023, 17:18

Фото: iStock/Maya23K

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал, как обезопасить себя от сахарного диабета. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По мнению Калинчева, отказ от сладкого и мучного не гарантирует заболевание диабетом второго типа.

«Диабет второго типа возникает как осложнение ожирения. А уже худому человеку диабет второго типа практически не грозит», — цитирует эндокринолога Pravda.Ru.

Специалист отметил, что диабет может возникнуть спустя 10–20 лет, если у человека все это время преобладает лишний вес.

Напомним, ранее врач-диетолог Маргарита Королева сообщила, что генетика имеет значение, однако большинство людей предрасположено к набору веса, имея ген бережливости.

По словам Королевой, физическая форма человека определяется его мотивацией и желанием быть здоровым. Она также считает, что большое количество ошибок при похудении допускается с подачи разных непрофессионалов, которые дают полуголодные программы.

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#диабет
#эндокринолог
#ожирение
#сахар
#здоровье
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В больницах Подмосковья в три раза выросло число малоинвазивных операций
26 июля 2023, 17:07

Фото: Минздрав МО

В Московской области в три раза увеличилась доля малоинвазивных хирургических вмешательств, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Такие операции выполняют через небольшие проколы. Они имеют такие преимущества по сравнению с полостными, как более короткий период нахождения в стационаре и быстрая реабилитация.
«Например, удаление аппендицита в ряде больниц сейчас проводится почти в ста процентах случаев малоинвазивно. А в среднем доля малоинвазивных вмешательств в структуре хирургических операций с начала года выросла более чем в три раза – с 16% до 50%», – рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова
Она пояснила, что добиться такого показателя помогли оснащение больниц современной видеоэндоскопической и операционной техникой, а также высокий уровень профессионализма врачей.

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#здравоохранение
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#Подмосковье
#Светлана Стригункова
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Трихолог Нагайцева рассказала, как правильно использовать шампуни от перхоти
Трихолог Нагайцева: шампуни от перхоти используются только в период обострения
26 июля 2023, 16:33

Фото: iStock/Maridav

Трихолог Юлия Нагайцева заявила, что шампуни от перхоти используются исключительно в период обострения, когда на коже присутствуют зуд и покраснения. Об этом пишет NEWS.ru.
Нагайцева отметила, что такой вид шампуней назначается в течение 10–14 дней, некоторые случаи предполагают месячное использование шампуней от перхоти. 

«Первый раз — намылили, смыли. Второй раз намылили, постояли в пене две-три минуты. За счет активной пены происходит действие, и потом обильно смыли водой», — приводит слова специалиста NEWS.ru.

Трихолог подчеркнула, что шампунь необходимо подбирать в индивидуальном порядке. Если проблема повторится, то специальный шампунь необходимо использовать до момента решения проблемы.

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Диетолог Соломатина рассказала о вреде альтернативного молока
26 июля 2023, 14:41

Фото: iStock/jenifoto

Диетолог Елена Соломатина заявила, что растительное молоко не обладает такими же полезными свойствами, как обычное молоко. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
«А альтернативные напитки содержат свойства тех орехов или круп, из которых они сделаны», — приводит слова диетолога «Вечерняя Москва».

По словам Соломатиной, натуральное молоко можно заменить на альтернативное, в случае, если у человека есть непереносимость лактозы. Отмечается, что детям такой вид молока противопоказан.

Диетолог отметила, что зачастую в составе альтернативного молока встречаются вредные компоненты, такие как фосфаты, которые могут привести к гипокальцемии.

Врач подчеркнула, что если у человека присутствует аллергия на орехи или крупы, то альтернативное молоко лучше исключить из рациона.

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Россиянам раскрыли главный минус корвалола
Кардиолог Конев объяснил, почему корвалол не помогает при сердечных заболеваниях
26 июля 2023, 13:47

Фото: IStock/Lothar Drechsel

Часто при боли в сердце россияне начинают принимать корвалол, валокордин или валидол. Но не все из них являются эффективными. Врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с «Радио 1» сравнил самые популярные препараты и рассказал, какое из них самое действенное.
Корвалол и валокордин – препараты, которые зачастую преподносятся как сердечные, хотя на самом деле таковыми не являются. По словам специалиста, действующее вещество этих препаратов раньше применялось в качестве снотворного.
«Никакого влияния на состояние сердечно-сосудистой системы эти препараты не оказывают. Они препараты выпускаются только в нашей стране и на постсоветском пространстве. Во всём мире от них уже отказались, потому что никакого по отношению к сердечно-сосудистой системе они неэффективны. Сказывается снотворный и седативный эффект этих препаратов», — объяснил Юрий Конев.
В качестве эффективного препарата врач выделил нитроглицерин. По его словам, это средство хорошо расширяет сосуды и улучшает кровосток. Однако из-за побочных действий россияне не пользуется популярностью в обществе.
«Этот препарат не используется нашими людьми только потому, что частенько вызывает головную боль. Ведь расширяются не только сердечные сосуды, но и сосуды головы. А это вызывает сильнейшую головную боль. Но сам факт появления головной боли свидетельствует о том, что препарат эффективно действует на сердечную систему. Правда сам нитроглицерин действует очень коротко, ведь глицерин использовался как средство для изготовления артиллерийского пороха. И только минимизация дозы и соответствующая очистка позволяет использовать его в клинической практике», — добавил специалист.
Зачастую, чтобы избежать головной боли пациенты с сердечными проблемами прибегают к употреблению валидола. Однако его применяют при боли в сердце, не связанной с заболеванием сердца и сосудов, неврозах.

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#Кардиолог
#лекарство
#Юрий Конев
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Диетолог Соломатина назвала частые ошибки, которые люди допускают при употреблении кофе
26 июля 2023, 11:45

Фото: iStock/Elena Pavlova

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что употребление кофе натощак или на фоне недостатка сна, отказ от воды после кофе — главные ошибки его любителей. Об этом сообщает Москва 24.
«Кофе повышает кислотность. Поэтому тем, у кого уже есть какие-то предрасположенности или нарушения, да и в принципе здоровому человеку пить его натощак нельзя», — цитирует Соломатину Москва 24.

Диетолог отметила, что когда человек не высыпается, то у него повышается гормон стресса. Кофе своими свойствами усиливает тревожность человека.

Соломатина подчеркнула, что если не пить воду после употребления кофе, то вместо бодрости может наступить усталость и спутанность сознания. 

Напомним, ранее в Твери сварили самую большую в России чашку кофе. На приготовление душистого тонизирующего напитка ушло около 100 килограммов арабики. Кофейная чашка высотой более двух метров была установлена на набережной Афанасия Никитина. 

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#кофе
#диетолог
#здоровье
#сон
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Диарея путешественников: какие инфекции обитают в Чёрном море и как обезопасить себя на отдыхе
Доктор Эдигер рассказал о мерах предосторожности из-за инфекций на Чёрном море
26 июля 2023, 11:41

Фото: IStock/ognianm

В сезон отпусков многие россияне отправились на черноморское побережье. Однако отдых может омрачиться инфекционными заболеваниями. Клинический фармаколог, член высшего совета «Сильной России» Александр Эдигер рассказал «Радио 1», какие правила нужно соблюдать на море, чтобы не подхватить вирус.
По словам специалиста, морская вода по ионному составу похожа на плазму человеческой крови, поэтому бактериальные инфекции не должны там развиваться. Однако различные бациллы попадают в Чёрное моря из-за большого количества сточных вод.
«Возникает опасность подцепить кишечную инфекцию, как бактериальную, так и вирусную. Там можно найти брюшной тиф, сальмонеллы, дизентерию и ряд крайне скверно протекающих вирусных энтероколитов (одновременное воспаление тонкой и толстой кишки, — Прим. ред.). Первое, что нужно делать после ухода с пляжа – немедленно смыть с себя остатки морской воды. Желательно с антибактериальным мылом», — сказал Александр Эдигер.
Также, по словам специалиста, из-за постоянного солнечного воздействия человек впадает в ситуацию временного иммунодефицита. Организм ослабевает и не может защищаться на 100%. В этот период важно питаться в проверенных местах и пить только качественную воду.  
«Так как мы пьём воду и едим продукты, отличающиеся от тех, к которым мы привыкли, – начинается нарушение функций желудочно-кишечного тракта, что во всех справочниках называют диареей путешественников. Если она протекает из-за смены питания, то это даже хорошо. Плохая новость: под неё могут быть замаскированы и серьёзные кишечные инфекции, которые мы назвали. Чтобы этого избежать, нужно быть невероятно осторожным в выборе еды. Уличная еда, еда из сомнительных источников, кафе и ресторанов – это всё должно быть исключено. То же самое и с водой. Мы должны быть уверены, что она безопасная: это либо бутилированная, либо кипячёная вода», — добавил доктор.
В заключение Александр Эдигер предупредил ещё об одной опасности, которая касается любителей экзотических блюд и напитков. По его словам, из стран, лежащих в экваториальных и субэкваториальных поясах есть риск привести кишечных паразитов и редкие бактериальные инфекции, от которых будет тяжело избавиться.

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