Доктор Мясников объяснил, как оливковое масло спасает от деменции

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Известный российский телеведущий и заслуженный врач России Александр Мясников заявил, что оливковое масло входит в список продуктов, которые предотвращают деменцию, однако это происходит не из-за элементов, содержащихся в оливковом масле. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
«Все заключается в том образе питания, что мы зовем средиземноморской диетой. Её польза не только в сочетании полезных продуктов – рыба, вино, орехи, фрукты и овощи, конечно же оливковое масло, но и в том, что она полностью людей удовлетворяла и им не приходилось есть мясо, коренья и др», — приводит слова врача Общественная служба новостей.Мясников подчеркнул, что польза оливкового масла по большей части —это маркетинговый ход. Подсолнечное масло ничуть не уступает оливковому своими свойствами. Специалист отметил, что несколько микрограммов в реальности никакого значения не имеют.
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