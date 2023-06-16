Доктор Мясников: «Пить больше трёх литров воды небезопасно»

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«Есть такая психогенная полидипсия, когда человек пьет много литров воды, и нарушается смолярный регулятор, разводится натрий. Большое количество выпитой воды может разводить натрий, а когда падает его концентрация меньше, чем на сто двадцать миллиграммов, в крови, то могут быть судороги и отек мозга. <…> Пить больше трех литров воды небезопасно», — сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.
Ранее Александр Мясников заявил, что сельдь обладает полиненасыщенными жирными кислотами, которые препятствуют развитию многих серьёзных заболеваний, в том числе онкологии. При этом, он добавил, что подобные продукты полезны для профилактики не только онкологических, но и сердечных заболеваний.