Доктор Мясников предупредил о риске развития рака из-за сладкого

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«А это пусковой механизм для развития диабета, онкологических болезней, сердечных заболеваний», — пояснил Мясников.
«Все это приводит к нечувствительности к инсулину. Инсулин начинает расти, а с ним растут и ткани — как здоровые, так и больные», — подчеркнул доктор.
Так, потребление сахара может стать причиной диабета и ожирения, резюмировал Александр Мясников.
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