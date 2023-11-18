Доктор Мясников рассказал, что молоко увеличивает риск развития простаты

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Об опасности молока рассказал в новом выпуске авторской программы на телеканале «Россия 1» врач Александр Мясников.
По его словам, в детстве молоко необходимо всем в качестве источника кальция и витамина D. Но для взрослого человека молоко не так полезно.
Обезжиренное молоко должно присутствовать в рационе взрослых, но не более 300 миллилитров в день. Если превышать этот объем порции, то увеличится риск развития рака простаты.
Опасно и парное молоко. Его употребление способно привести к заражению внелегочным туберкулезом и другими болезнями.
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Обезжиренное молоко должно присутствовать в рационе взрослых, но не более 300 миллилитров в день. Если превышать этот объем порции, то увеличится риск развития рака простаты.
«А еще парное молоко содержит фактор, который может вызвать недостаток свертывания крови, что чревато избыточными кровотечениями. Более того, в нем могут обнаружиться эстрогены, избыток которых приводит к раннему половому созреванию у девочек», — рассказал Александр Мясников.Читайте также:
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Мария Фирсова