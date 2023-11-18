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Доктор Мясников рассказал, что молоко увеличивает риск развития простаты

18 ноября 2023, 21:01
Фото: istockphoto/JulieAlexK

Фото: istockphoto/JulieAlexK

Об опасности молока рассказал в новом выпуске авторской программы на телеканале «Россия 1» врач Александр Мясников.
По его словам, в детстве молоко необходимо всем в качестве источника кальция и витамина D. Но для взрослого человека молоко не так полезно.

Обезжиренное молоко должно присутствовать в рационе взрослых, но не более 300 миллилитров в день. Если превышать этот объем порции, то увеличится риск развития рака простаты.


Опасно и парное молоко. Его употребление способно привести к заражению внелегочным туберкулезом и другими болезнями.

«А еще парное молоко содержит фактор, который может вызвать недостаток свертывания крови, что чревато избыточными кровотечениями. Более того, в нем могут обнаружиться эстрогены, избыток которых приводит к раннему половому созреванию у девочек», — рассказал Александр Мясников.
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#здоровье
#молоко
#продукты
#врачи
#медицина
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Петрушка оказалась смертельно опасна для стариков
Врач Соломатина: Употребление петрушки опасно для сосудов пожилых людей
18 ноября 2023, 06:40

Фото: iStock/dulezidar

Врач-диетолог и медицинский эксперт Елена Соломатина напомнила, что отказ от употребления некоторых продуктов зачастую способен кардинально улучшить здоровье. В частности, в беседе с «Вечерней Москвой» она заявила, что пожилым людям лучше отказаться от петрушки, чтобы не провоцировать проблем с сердечно-сосудистой системой.
Врач пояснила, что в зелени содержится весьма большое количество витамина К, который увеличивает свёртываемость крови. А для пожилых людей это может быть опасно, зачастую — даже смертельно.

«Активная свёртываемость — это источник тяжёлых сосудистых катастроф в виде закупорок артериальных и венозных сосудов с самыми неблагоприятными последствиями — от инфаркта миокарда до инсульта», — предупреждает Елена Соломатина.

Кроме того, специалист подчеркнула, что соленое крайне негативно влияет на работу сердца, а трансжиры могут сильно ухудшить состояние, поэтому всё вышеперечисленное чипсы и фастфуд лучше убрать из рациона.

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#здоровье
#пожилые люди
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Врач Утюмова: Взрослому человеку нужно есть супы два-три раза в неделю
17 ноября 2023, 22:30

Фото: istock / Mariha-kitchen

Терапевт Дарья Утюмова заявила, что взрослому человеку нужно регулярно употреблять супы.

В беседе с изданием «Известия» Утюмова рассказала какие супы лучше всего лучше добавлять в меню. Она рассказала, что если у человека нет острых или хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, нужно добавить в меню супы два-три раза в неделю.

Она пояснила, что в супах гораздо меньше калорий, чем в жареной, тушеной или запеченной еде. Также супы лучше усваиваются организмом и не вызывают расстройства пищеварения. 

«Чтобы суп был полезным, его важно правильно приготовить. Лучше выбирать овощные супы либо приготовленные на основе курицы, индейки, кролика или нежирных сортов мяса», — заявила Утюмова.
Врач уточнила, что при приготовлении мясного супа первый бульон лучше сливать.

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#врач
#терапевт
#еда
#питание
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Врач Ионов рассказал, как правильно сдерживать чихание
17 ноября 2023, 19:46

Фото: istockphoto/cyano66

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов напомнил, что сдержанное чихание не ведёт к негативным последствиям.
Life.ru пишет, что порыв чихнуть можно остановить без опасности для здоровья.

«При возникновении чувства свербения в носовой полости просто зажмите носовые ходы — никаких негативных последствий от этого не будет», —рекомендовал Станислав Ионов.
Тем, у кого не получилось остановить чихание, рекомендуется прикрывать рот и нос салфеткой или платком. Бактерии, попадающие в воздух во время этого процесса, могут представлять опасность для самого человека: попадая на слизистую оболочку глаза, вызывают конъюнктивит и другие инфекции.

При этом чихание помогает освободить нос от слизи, а попытки сдержаться способны привести к синуситу и другим осложнениям.
Об этом рассказала лор-врач, кандидат медицинских наук Людмила Елизарова, сообщает радио Sputnik. В носовой слизи содержатся вирусы и бактерии.

«Если вы считаете, что в данный момент чихать неуместно, процесс можно сдержать. Нужно зажать нос и закрыть рот. В таком случае вы всё равно чихнете, но делаете это как бы внутри», —объясняет Людмила Елизарова.
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#врач
#медицина
#здоровье
#новости
#врачи
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В Санкт-Петербурге в медучреждениях ввели масочный режим
17 ноября 2023, 19:25

Фото: istockphoto/Ranta Images

В питерских медучреждениях для профилактики инфекций введён масочный режим.
«Фонтанка» пишет, что масочный режим ввели пока только в медицинских учреждениях. Об этом рассказали в Комитете по здравоохранению Смольного.

Обязательный масочный режим действует для персонала и посетителей медицинских учреждений.

«В целях профилактики и предупреждения возникновения заболевания гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией», —рассказали в комитете.
Ранее сообщалось, что у шести депутатов Государственной думы обнаружили коронавирус, об этом сообщил источник «РИА Новости».

При этом, только вчера московский Департамент здравоохранения сообщил, что эпидемиологическая обстановка в городе не выходит за рамки допустимых значений. Количество заболевших ОРВИ, COVID-19 и пневмонией остается в пределах нормы.

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#коронавирус
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Учёные из России выяснили новую функцию селезенки
17 ноября 2023, 18:35

Фото: istockphoto/magicmine

Ученые из РУДН заявили, что при значительном поражении печени селезенка оказывает помощь в подавлении воспаления, способствуя регенерации печени.
Данное исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Cell and Developmental Biology.

Ключевую роль в восстановлении печени играет иммунная система, селезёнка является одной из её частей. Орган напрямую связанная с печенью через воротную вену. При этом точный механизм их взаимодействия ранее не был известен. В новой работе российские ученые удалили 70% печени у мышей для того, чтобы изучить изменения, которые происходят в селезенке.

Спустя сутки после операции в селезенке снизилось количество иммунных клеток макрофагов и моноцитов. Это говорит об их миграции в печень. В это же время активизировались гены, ответственные за синтез ингибиторов сериновых протеаз. Данные ферменты участвуют в регуляции многих процессов, и подавление воспалительной реакции в их числе.

«Прямая анатомическая связь печени и селезенки обеспечивает согласованную реакцию этих органов на инфекцию, травму, токсические и другие виды повреждений. В основе этого взаимодействия лежит не только общее кровообращение между ними, но и общие барьерные и иммунные функции», —рассказал доктор медицинских наук, заведующий лабораторией экспериментальной морфологии НИИ молекулярной и клеточной медицины РУДН Андрей Ельчанинов.
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#здоровье
#ученые
#россия
#исследование
#новости
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Единая городская поликлиника в Котельниках готова почти на 20%
17 ноября 2023, 18:32

Фото: телеграм-канал Сергея Жигалкина

Строительная готовность Единой городской поликлиники на 400 посещений в смену, строительство которой продолжают в Котельниках, составляет 19%. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Жигалкин, проверяя ход строительства вместе с коллегами и жителями.
«Рабочие приступили к устройству фасада, установке оконных блоков, кладке перегородок и монтажу каркасных металлоконструкций. Они также прокладывают канализацию и водосток. Начаты отделочные работы, монтаж входных групп, устройство полов и оштукатуривание стен в подвале», – написал Жигалкин в своём телеграм-канале.  
Он напомнил, что строительство поликлиники проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
 
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#поликлиника
#строительство
#сергей жигалкин
#здравоохранение
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Врач рассказала, как сохранить стройность зимой
Врач Утюмова: Нехватка витамина D в зимние месяцы повышает аппетит
17 ноября 2023, 17:10

Фото: istock / Iuliia Mikhalitskaia

Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова рассказала, как не переедать и не набирать лишний вес зимой.
В беседе с «Лентой.ру» она заявила, что зимой вес может увеличиться на 5% из-за физиологического накопления жировой ткани.

«Из-за холода и малого количества солнечного света мы больше времени проводим дома, добавляем в рацион перекусы, содержащие быстрые углеводы», — объяснила Утюмова .
Врач также заявила, что зимой важно поддерживать уровень витамина D, которые влияет на гормоны, способствующие накоплению жировой ткани. Она также обратил внимание на тягу к сладостям в зимние месяцы. Утюмова  пояснила, что это связано со снижением уровня серотонина и предложила компенсировать его увеличением яркости ламп дневного освещения.

Также Утюмова посоветовала есть большой овощей, фруктов, мяса, рыбы и молочных продуктов. Кроме того, по ее словам, важно даже в холодную погоду вести активный образ жизни и заниматься любой аэробной нагрузкой не менее 150 минут в неделю.

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#накопления
#еда
#витамины
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Иммунолог Ярцева заявила о неочевидных признаках диабета
17 ноября 2023, 16:48

Фото: istockphoto.com/megaflopp

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила, что неочевидными симптомами диабета могут быть сухость во рту, частые ночные мочеиспускания и постоянная жажда.
«Если у человека резко появился грибок ногтей или опоясывающий лишай, то нужно срочно обратиться к врачу и узнать уровень сахара в крови», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Ярчцева.

Она отметила, что при обнаружении у себя таких признаков нужно немедленно обращаться к врачу.

Привести к заболеванию, по её словам, могут лишний вес, малоподвижный образ жизни и курение.

А врач и телеведущий Александр Мясников, в свою очередь, рассказал о том, как подготовить свой организм к закаливанию.

«Холод — мощнейший стимулятор нашего природного иммунитета. Но начинать закаливаться нужно до сезона простуд, чтобы встретить его во всеоружии. Пробуйте ходить босиком по снегу, хотя бы минуты две в день. Вы просто потом почувствуете, получите удовольствие от этого. Закаливание вообще даёт помимо здоровья колоссальное удовольствие и самоуважение», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

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#холод
#врач
#здоровье
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Ортопед Соколова объяснила, как сохранить правильную осанку ребенку
17 ноября 2023, 16:36

Фото: istockphoto / KatarzynaBialasiewicz

Ортопед НИКИ детства Светлана Соколова рассказала, как помочь ребенку сохранить правильную осанку. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
По статистике у большинства детей имеются нарушения или заболевания позвоночника.

 «Острее всего проблемы с осанкой у детей возникают в периоды скачков роста. Первый приходится на возраст 6-8 лет. Тогда же у ребёнка начинается школа и он больше времени проводит сидя. Позвоночник не всегда готов к этим изменениям. Тут важно включить в дневное расписание ребёнка регулярную и достаточную физическую активность. Она поможет держать мышцы в тонусе и укрепит их», -  поделилась врач травматолог-ортопед НИКИ детства Светлана Соколова.

По словам специалиста для избежания заболеваний позвоночника родителям следует развивать детей без сильных упоров на интеллектуальное или творческое развитие. Кроме этого, следует проходить профилактические осмотры на регулярном уровне.

Стоит отметить, что активный образ жизни с достаточной спортивной составляющей поможет также снизить риск искревления позвоночника у ребенка.

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