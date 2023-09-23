Доктор Мясников рассказал, какие показатели давления считаются нормальными

Фото: istockphoto/Detry26
Ранее терапевт Игорь Видяскин заявил, что предотвратить повышение артериального давления можно без приёма медикаментов с помощью специальных физических нагрузок, а также овощей, фруктов и йоги.
«Увеличьте потребление овощей, фруктов, цельнозерновых и нежирных продуктов, богатых белками. Ограничьте в рационе соль и животные жиры. Регулярные физические упражнения: ходьба, плавание, езда на велосипеде или йога, могут помочь снизить давление. Старайтесь заниматься физической активностью по 30 минут в день», — пояснил Видяскин.Он добавил, что снижению давления способствуют и расслабляющие практики, такие как медитация, дыхательные упражнения.
Читайте также:
Сомнолог Бузунов: Дефицит железа может стать причиной беспокойного сна
В МОНИКИ на 30% увеличат количество проводимых операций в этом году
Офтальмолог рассказала, как спасти зрение