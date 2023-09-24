Доктор Мясников рассказал о пользе двух спиртных напитков

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Продукты, которые обладают противовоспалительными свойствами, назвал врач и телеведущий Александр Мясников.
По словам Александра Мясникова, пиво и вино снижает риски развития аневризмы аорты. Также полезны фрукты и орехи, овощи, цельнозерновые продукты, а также нежирный сыр, чай, кофе и орехи.
К вредным продуктам Мясников относит мясо, колбасные изделия, субпродукты, чипсы и сладкие газированные напитки. У мужчин риск развития аневризмы аорты повышает потребление большого количества соли.
Первым таким продуктом являются бананы. В этом фрукте содержится витамин В6, который способствует укреплению нервной системы, а значит и снижению уровня стресса.
Также специалисты советуют употреблять как можно больше горячих напитков, в составе которых есть пряные специи. Идеальным вариантом будет безалкогольный глинтвейн. Но можно взять и кофе, например, с корицей. Стоит обратить внимание и на чай. Можно приготовить традиционный с лимоном, а можно попробовать и другие добавки.
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К вредным продуктам Мясников относит мясо, колбасные изделия, субпродукты, чипсы и сладкие газированные напитки. У мужчин риск развития аневризмы аорты повышает потребление большого количества соли.
«Генетическая предрасположенность, возраст старше 65 лет (особенно у мужчин), курение, атеросклероз, неконтролируемая гипертония, сидячий образ жизни вкупе с неправильным питанием», —объяснил Мясников другие факторы риска развития аневризмы аорты.Ранее россиянам рассказали о продуктах, которые помогут справиться с осенней депрессией. Специалисты призывают не употреблять успокоительные препараты и тем более сильные антидепрессанты, а просто сменить свой рацион питания, добавив в него несколько новых продуктов.
Первым таким продуктом являются бананы. В этом фрукте содержится витамин В6, который способствует укреплению нервной системы, а значит и снижению уровня стресса.
Также специалисты советуют употреблять как можно больше горячих напитков, в составе которых есть пряные специи. Идеальным вариантом будет безалкогольный глинтвейн. Но можно взять и кофе, например, с корицей. Стоит обратить внимание и на чай. Можно приготовить традиционный с лимоном, а можно попробовать и другие добавки.
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Мария Фирсова