Доктор Мясников рассказал о продуктах для профилактики деменции

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Врач Александр Мясников советует есть грецкие орехи, чтобы предотвратить деменцию.
Об этом он рассказал в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1». По словам врача и телеведущего Александра Мясникова, чтобы снизить риск развития деменции, нужно есть грецкие орехи. В них содержится растительный белок, который положительно влияет на работу мозга.
Также рекомендовано употреблять любые орехи, чтобы снизить уровень холестерина, атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее учёные выяснили, что от 47 до 73% случаев причин возникновения деменции скрываются в образе жизни людей. Существуют ежедневные привычки, которые приводят к старческому слабоумию.
В исследовании, которое провёл Биобанк Великобритании, приняли участие более 344 тысяч человек. За их здоровьем следили в течение 15 лет. Выяснилось, что возникновение деменции можно предотвратить.
Неограниченный просмотр телевизора и неправильный сон (менее 7 часов или более 9 часов в сутки) увеличивают риск появления деменции. В 17% случаев деменция диагностируется из-за нездорового образа жизни. А значит, скорректировав привычки, болезнь можно избежать. Даже такие факторы, как перенесенный инсульт, диабет, слабость можно компенсировать регулярными физическими упражнениями, здоровым питанием и достаточным потреблением воды.
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Также рекомендовано употреблять любые орехи, чтобы снизить уровень холестерина, атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.
В исследовании, которое провёл Биобанк Великобритании, приняли участие более 344 тысяч человек. За их здоровьем следили в течение 15 лет. Выяснилось, что возникновение деменции можно предотвратить.
Неограниченный просмотр телевизора и неправильный сон (менее 7 часов или более 9 часов в сутки) увеличивают риск появления деменции. В 17% случаев деменция диагностируется из-за нездорового образа жизни. А значит, скорректировав привычки, болезнь можно избежать. Даже такие факторы, как перенесенный инсульт, диабет, слабость можно компенсировать регулярными физическими упражнениями, здоровым питанием и достаточным потреблением воды.
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Мария Фирсова