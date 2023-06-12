Врач Мясников: Инфаркты и микроинсульты могут протекать бессимптомно

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Мясников объяснил, что инфаркт миокарда в отдельных случаях может не иметь выраженных симптомов.
«Мы находим достаточно большой процент людей, которые перенесли безболевую форму инфаркта миокарда, что очень опасно, потому что боль — это сигнал. Она говорит: «Остановись, прими таблетку». А ты не чувствуешь боль», — рассказал врач.
Кроме того, человек может не заметить случившийся у него микроинсульт. При этом обычный инсульт всегда имеет выраженные симптомы, добавил Мясников.
Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала внешние признаки проблем со здоровьем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».