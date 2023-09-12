Доктор наук Краснов: «Шаурма — благоприятная среда для размножения микробов»

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«Шаурма — это благоприятная среда для размножения микробов. Там и куриное мясо, и овощи, и соус, скорее всего, на основе сметаны, где легко могут размножаться сальмонеллы. Ведь не всегда всё сразу продают — повара могут ставить мясо и соусы на следующий день, а за ночь в продуктах размножаются микробы», – пояснил в беседе с RuNews24.ru Краснов.
Он отметил, что любой продукт может быть средой для размножения самых разных. В том числе и опасных для человека, бактерий. Именно поэтому, по его словам, персонал при готовке должен соблюдать все меры гигиены.
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