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Доктор назвал неприятные побочные свойства чеснока

Доктор Еделев назвал полезные свойства чеснока
06 октября 2023, 15:11
Фото: IStock/IURII BUKHTA

Фото: IStock/IURII BUKHTA

В период распространения гриппа и ОРВИ специалисты рекомендуют есть чеснок, так как он укрепляет иммунитет и препятствует заражению. Доктор медицинских и экономических наук Дмитрий Еделев рассказал о полезных свойствах чеснока.

1. Ускоряет выздоровление

Чеснок ускоряет выздоровление и сокращает продолжительность ОРВИ. За целебную силу чеснока отвечает активное вещество аллицин, – это органическое соединение, которое образуется при разрушении клеток чеснока. Сильная горечь, которую мы чувствуем при употреблении чеснока – это и есть аллицин. Он обладает противовирусной активностью и противовоспалительной эффективностью при ОРВИ.

2. Убивает бактерии

Это же активное обладает бактерицидным и фунгицидным действием. Первое способствует уничтожению бактерий, второе — приводит к гибели клеток грибков, помогает убить грибковые заболевания.


3. Уменьшает головные боли

Эфирные масла чеснока уменьшают симптомы ОРВИ, такие как насморк, кашель, боль в горле. Кроме этого, чеснок может помогать и при головной боли во время простуды.

Однако чеснок может вызвать побочные свойства, например, диарею, расстройство желудка, тошноту и изжогу. К самостоятельным лекарствам чеснок не относится, но специалисты рекомендуют есть в день два или три зубчика в свежем виде, или же измельчить их, залить кипятком, дать настояться 15 минут и пить в течение дня.

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Нутрициолог назвала сезонные продукты, заряжающие энергией осенью
Нутрициолог Попкова рассказала об осенних продуктах, которые заряжают энергией
06 октября 2023, 14:50

Фото: istock / Sarsmis

Осенние сезонные продукты не только вкусные, но и полезные. Осенние фрукты и овощи могут заряжать бодростью и энергией. Об этом рассказала нутрициолог, wellness-эксперт компании Biogena Ирина Попкова в беседе с изданием «Лента.ру».
Первым продуктом, который назвала специалист, стала тыква. По словам Попковой, этот овощ содержит много пектина, бета-каротина, витаминов А, В, РР, Т, С, цинка, меди и железа.  Врач рекомендует запекать плод в духовке, можно добавить немного подсолнечного масла и специи по вкусу.

Также в список продуктов попал сладкий перец, который содержит витамины А, С, Е и антиоксиданты. Он полезен как в сыром виде, так и запеченном.

Для подкачки энергии осень отлично подходит слива, содержащая витамин С, кальций, фосфор, магний и железо. Из сладенького еще нутрициолог советует употреблять облепиху, которая содержит в себе витамины А, С, Е, аминокислоты, каротиноиды и флавоноиды.

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#витамины
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План по приведению к единому стандарту женских консультаций в Подмосковье выполнен на 60%
06 октября 2023, 14:07

Фото: Минздрав МО

В Московской области с начала года обновили уже 21 женскую консультацию из 35 запланированных. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона. Работы проводят в рамках проекта «Наша женская консультация».
«К единому стандарту привели 21 женскую консультацию, а до конца года обновим ещё 14. Таким образом, план исполнен на 60%. Кроме того, все администраторы прошли тренинги бесконфликтного общения», - привели в пресс-службе слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой.
Как отметили в министерстве, в медучреждениях установлена единая навигация, открыты кабинеты постановки на учёт по беременности в день обращения. Также установлены электронные табло с расписанием врачей, созданы зоны комфортного ожидания с удобной мебелью, кулерами, вендинговыми автоматами и телевизорами.

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#подмосковье
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Частые тренировки могут отрицательно сказаться на процессе похудения
06 октября 2023, 13:51

Фото: istock/vadimguzhva

Ученые из Копенгагенского университета выяснили, что увлечение фитнесом может привести к снижению активности в повседневной жизни.
FoxNews пишет, что из-за частых тренировок люди «награждают себя бездельем». Помимо тренировок существует внетренировочная активность — NEPA (non-exercise physical activity). На выгул собаки, прогулку на велосипеде и другие бытовые действия требуется энергия. Уровень NEPA отражает то, сколько калорий организм сжёг в повседневной жизни, а, следовательно, влияет на похудение.
 
Ученые провели анализ 24 научных исследований на тему роли NEPA в процессе похудения. Выяснилось, что люди, увлечённые фитнесом, начинают тратить меньше энергии на движение в повседневной жизни. Таким образом тело предпринимает попытку компенсировать увеличение расхода калорий и сохранить жировые запасы. Компенсация будет происходить и за счет увеличения аппетита.
 
Таким образом для успешного похудения нужно оценить NEPА и скорректировать тренировки, чтобы на повседневные дела оставались силы.

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#здоровье
#фитнес
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Ученые рассказали о специи, которая снижает уровень холестерина в крови
NLM: Корейские ученые предложили употреблять куркуму для снижения холестерина
06 октября 2023, 10:43

Фото: istock / Mohammed Haneefa Nizamudeen

Корейские ученые выявили пользу употребления куркумы для снижения холестерина в крови. Об этом сообщает National Library of Medicine.

Согласно исследованиям, которые проводили на лабораторных крысах, куркума помогла грызунам снизить на 56% содержание  ЛПНП (Липопротеины высокой плотности) в крови, ТАГ (Триглицериды — жиры, которые обеспечивают клетки энергией) снизился на 27%, а общий холестерин — на 34%.

При исследовании экстракт куркумы не принимался с другими медицинскими препаратами, такими как статины и фибраты, и не вызывал побочных эффектов.

Помимо этого, использование куркумина на людях с острым коронарным синдромом и дислипидемией показало, что общий холестерин упал на 21%, а «плохой» холестерин на  43%, в то время как «хороший» холестерин вырос в полтора раза.

Специалисты объяснили, что показатель холестерина снижается из-за компонентов, которые содержатся в корне растения. При приготовлении блюд рекомендуют добавлять куркуму, но не более 1-2 чайных ложек в день.

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#здоровье
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В Подмосковье 180 тысяч жителей проверились на рак полости рта
06 октября 2023, 10:24

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В рамках проекта «Стоматполиклиника : перезагрузка» в Подмосковье проводится люминесцентная стоматоскопия, которая помогает выявлять новообразования в полости рта.
При помощи стоматоскопии за короткий срок врачи могут выявить онкологию ротовой полости у пациента. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава МО.


«Регулярная диагностика позволяет своевременно обнаружить опасные заболевания, в том числе онкологические. С начала года в Подмосковье скрининг на рак полости рта прошли более 180 тыс. человек. <…> », -отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.


По её словам , уже было выявлено 315 пациентов с онкологическим заболеванием полости рта, 123 из которых с ранними стадиями. Все пациенты были направление на своевременное лечение.


Для проведения процедуры используются специализированные очки и лампа. Любое отклонение от нормы в полости рта будет отличаться по цвету при свете лампы.


Стоит отметить, что диагностика проводится бесплатно.


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#подмосковье
#врачи
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#пациенты
#диагностика
#заболевания
#рак
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Сексолог раскрыл, почему не хочется секса
Сексолог Костоев назвал причины отсутствия секса в отношениях
06 октября 2023, 09:30

Фото: IStock/macniak

Отсутствие сексуального влечения может говорить о серьёзных проблемах. Они могут быть связаны как с гормональными изменениями, так и со стрессом или рутиной. Об этом «Радио 1» рассказал консультант по сексуальным и семейным отношениям Керим Костоев.
Специалист напомнил, что у всех людей разная сексуальная конституция, — от её уровня зависит потребность в сексе. При этом, на уровень сексуальной конституции влияет либидо.
«При средней или ниже средней конституции люди занимаются сексом не так часто, как среднестатистический человек. Но если у человека средняя, выше средней или высокая сексуальная конституция, то подобный разрыв выравнивается посредством либидо, а либидо со временем может утихать. На это могут влиять быт, рутина, стресс, физическая усталость, медикаментозное вмешательство. Также могут повлиять ссоры, конфликты в отношениях», — сказал Костоев.
По словам эксперта, отсутствие секса в отношениях редко является причиной разрыва отношений. Как правило, один из партнёров начинает думать об изменах. Однако второй участник отношений может даже не знать о существовании проблемы.
«Может случиться, например, смерть близкого человека, и через полгода действительно может упасть либидо. Каждый человек скорбит по-разному, кто-кто сразу отпускает, — кто-то нет. Нужно индивидуально прорабатывать вопрос, и если что-то подобное произошло, то человек может обратиться к специалисту семейному психологу или даже психиатру, и оттуда уже действовать дальше», — заключил собеседник.
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#стресс
#секс
#отношения
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Диетолог Берг назвал лучшее средство для чистки сосудов от холестериновых бляшек
Диетолог Берг: Ферментированные соевые бобы помогают в чистке сосудов от бляшек
06 октября 2023, 04:39

Фото: iStock/humonia

Диетолог из США Эрик Берг рассказал о продукте, который наиболее подходит для чистки сосудов. Его польза доказана веками употребления в пищу японцами, пишет Mednovelty.ru.
По словам специалиста, снижать холестерин следует ферментированными соевыми бобам, так как в них содержится фермент наттокеназа. Берг пояснил, что натто — это традиционная японская еда, которая производится из сброженных соевых бобов. В Японии её обычно едят на завтрак.

Врач отметил, что наттокеназа препятствует утолщению стенок сосудов и снижает артериальное давление. Он посоветовал каждому, кто не имеет противопоказаний, включить в свой рацион ферментированные соевые бобы.

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#здоровье
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Врач Малхасян: Курение и ожирение являются факторами риска развития рака почки
06 октября 2023, 01:29

Фото: iStock/Natali_Mis

Врач Виген Малхасян заявил, что основными факторами риска развития рака почки становятся ожирение, диабет, курение и гипертензия.
В беседе с «Газетой.ru» специалист отметил, что причиной развития онкологии также могут стать и наследственные заболевания. При этом согласно статистическим данным раком почки в два раза чаще болеют мужчины.

Малхасян посоветовал в качестве профилактики соблюдать правильно питание, включая в рацион достаточное количество фруктов, овощей и рыбы.

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#врач
#питание
#мужчины
#заболевания
#онкология
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В Видном хирурги заменили сустав 125-килограммовой пациентке
05 октября 2023, 20:03

Фото: Минздрав МО

Хирурги Видновской больницы заменили тазобедренный сустав 125-килограммовой пациентке. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

В стационар поступила 51-летняя женщина с жалобами на сильные боли и трудности при ходьбе. Ранее у пациентки диагностировали дегенеративно-дистрофическое заболевание бедра - коксартроз тазобедренного сустава левой ноги. Это могло привести к разрушению сустава и полной потере подвижности. Ситуация осложнялось большим весом пациентки – 125 кг. 
 
Медики приняли решение провести операции, несмотря на сопутствующие диагнозы – ожирение, гипертонию, сердечную патологию и диабет
 
В итоге поражённый болезнью бедренный сустав заменили искусственным. Благодаря малоинвазивному методу вмешательства кровопотеря была минимальной, и уже на следующий день пациентка смогла сделать первые шаги. 
 
Сейчас женщина проходит реабилитацию под присмотром врачей. В дальнейшем она сможет жить полноценной жизнью.

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