Доктор назвал неприятные побочные свойства чеснока

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1. Ускоряет выздоровлениеЧеснок ускоряет выздоровление и сокращает продолжительность ОРВИ. За целебную силу чеснока отвечает активное вещество аллицин, – это органическое соединение, которое образуется при разрушении клеток чеснока. Сильная горечь, которую мы чувствуем при употреблении чеснока – это и есть аллицин. Он обладает противовирусной активностью и противовоспалительной эффективностью при ОРВИ.
2. Убивает бактерииЭто же активное обладает бактерицидным и фунгицидным действием. Первое способствует уничтожению бактерий, второе — приводит к гибели клеток грибков, помогает убить грибковые заболевания.
3. Уменьшает головные болиЭфирные масла чеснока уменьшают симптомы ОРВИ, такие как насморк, кашель, боль в горле. Кроме этого, чеснок может помогать и при головной боли во время простуды.
Однако чеснок может вызвать побочные свойства, например, диарею, расстройство желудка, тошноту и изжогу. К самостоятельным лекарствам чеснок не относится, но специалисты рекомендуют есть в день два или три зубчика в свежем виде, или же измельчить их, залить кипятком, дать настояться 15 минут и пить в течение дня.
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