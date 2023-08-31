Доктор Павлова рассказала, чем грозит сидячий образ жизни в детстве

Нутрициолог, член ассоциации России по здоровью и питанию Юлия Шарапова заявила, что лапшу быстрого приготовления «Доширак» не стоит употреблять в пищу ежедневно, так как специи в составе продукта при регулярном употреблении повышают холестерин и инсулин в организме. Об этом сообщает NEWS.RU.