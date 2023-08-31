Доктор Павлова рассказала, чем грозит сидячий образ жизни в детстве

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Об опасных последствиях сидячего образа жизни в детстве рассказала в своём Telegram-канале врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.
Врач объясняет, что малоподвижный сидячий образ жизни ведёт к увеличению веса левого желудочка сердца и нарушает работу сердца в юном возрасте. Что приводит к тому, что во взрослом возрасте в 2 раза повышается риск инсульта и заболеваний сердца. И проблемы эти не зависят от массы тела и давления.
Врач рекомендует делать небольшие перерывы в учебном процессе и выполнять физические упражнения.
Ранее педиатр Кашкина предупредила о последствиях ношения тяжелого школьного рюкзака: у школьника усиливается грудной кифоз (искривление верхней части позвоночника, которое приводит к сутулости и согнутости фигуры), а также зажимается поясничный отдел.
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Мария Фирсова