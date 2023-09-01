Доктор Павлова развеяла миф о невозможности похудения после 40 лет

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Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Телеграм-канале развеяла миф о том, что похудеть после сорока лет невозможно. По ее словам, сбросить лишний вес можно в любом возрасте.
Помимо этого, менопауза тоже никаким образом не влияет на обмен веществ, добавила врач.
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