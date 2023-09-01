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Доктор Павлова развеяла миф о невозможности похудения после 40 лет

Доктор Павлова заявила о возможности сбросить лишний вес после 40 лет
01 сентября 2023, 02:48
Фото: iStock/vadimguzhva

Фото: iStock/vadimguzhva

Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Телеграм-канале развеяла миф о том, что похудеть после сорока лет невозможно. По ее словам, сбросить лишний вес можно в любом возрасте.

Специалист отметила, что после 40 лет многие женщины даже не пытаются сбросить лишний вес, сваливая все на замедленный обмен веществ. Однако в действительности метаболизм у женщин с 20 до 60 лет практически не меняется, подчеркнула Павлова.

Помимо этого, менопауза тоже никаким образом не влияет на обмен веществ, добавила врач.

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#врач
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#диета
#возраст
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Подмосковный кардиолог Хохлов посоветовал замену поваренной соли
31 августа 2023, 22:50

Фото: Минздрав МО

Повышенное употребление соли особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако поваренную соль можно успешно заменить при приготовлении пищи. Об этом сообщил врач-кардиолог Московской областной больницы имени В. Н. Розанова Дмитрий Хохлов.
«Чрезмерное потребление соли может привести к повышению артериального давления, сердечно-сосудистым заболеваниям, инсульту, задержке жидкости, заболеваниям почек и другим проблемам. Суточная норма употребления поваренной соли не должна превышать чайной ложки. А пациентам с артериальной гипертензией следует равномерно распределять её в течение дня, так как соль провоцирует перепады давления», – сказал Хохлов.
Усилить вкус пищи и добавить аромат помогут различные приправы, в том числе базилик, лавровый лист, кориандр, укроп, майоран, мята, орегано и другие.
«Травы и зелень – хороший источник микроэлементов, полезных для организма. Для придания блюдам вкуса и аромата их используют многие тысячелетия», – добавил специалист.
Он подчеркнул, что они являются прекрасным дополнением к пище и хорошей альтернативой соли. 

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#минздрав мо
#врач
#кардиолог
#здоровье
#диета
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#московская область
#подмосковье
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В Московской области с начала года построили девять объектов здравоохранения
31 августа 2023, 20:34

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Главное управление государственного строительного надзора Подмосковья выдало заключение о соответствии девяти построенным в регионе объектам здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Поликлиники для взрослых и детей возвели в Люберцах на 600 посещений, в Домодедове – на 400, в Одинцове – на 350. Новые медицинские центры появились в поселке Нахабино Красногорского городского округа, Истре и Коломне. Также в Котельниках появился центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями», – говорится в сообщении. 
Помимо этого, подстанции скорой помощи на 10 бригад в смену достроили в Кашире и Ленинском городском округе.
 
Как отметили в ведомстве, всего в 2023 году региональный Главгосстройнадзор выдал заключения о соответствии, то есть итоговые документы о завершении строительства, более 40 объектам социальной сферы.

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#здравоохранение
#госстройнадзор
#московская область
#подмосковье
#строительство
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Курение в подростковом возрасте вредит генам будущих детей
31 августа 2023, 19:39

Фото: istockphoto/MarcBruxelle

Учёные из Университета Саутгемптона и Университета Бергена (Норвегия) выяснили, что курение мальчиков в подростковом возрасте может вредить генам будущих детей, увеличивая развитие астмы, ожирения и проблем с легкими.
Исследование были опубликованы в журнале Clinical Epigenetics. В работе участвовали 875 человек от 7 до 50 лет. Их опросили о курении их отцов. Затем учёные сопоставили изменения (метилирование) 19 участков ДНК опрашиваемых с 14 генами их отцов, курившими до 15 лет.
 
Выяснилось, что изменения в генах более выражены у детей, чьи отцы курили в период полового созревания, по сравнению с теми, чьи родители начали курить в любом другом возрасте до зачатия.
 
Примечательно, что 16 из 19 эпигенетических маркеров, которые были связанны с подростковым курением отцов, не коррелировали с курением матерей. Возможно, это связано с тем, что во время раннего полового созревания идут важнейшие физиологические изменения у мальчиков. В данный период вырабатываются стволовые клетки, из которых будет производиться сперма до конца жизни.

Ранее учёные назвали 3 занятия, которые помогут вырастить более умных и успешных детей. Дети, занимающиеся спортом, читающие книги и правильно питающиеся, развивают мышление лучше других, сообщает CNBC, ссылаясь на результаты исследования неврологов из Университета Восточной Финляндии. Учёные 2 года наблюдали за 504 детьми в возрасте от 6 до 9 лет.
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#курение
#здоровье
#подростки
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Мясников: Всплеск COVID-19 будет, вакцины не помогут
31 августа 2023, 19:08

Фото: istockphoto.com/peterschreiber.media

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников предрёк всплеск коронавируса, при котором имеющиеся вакцины будут бессильны.
«Всплеск COVID-19 — да, будет. И старая прививка сейчас не поможет. Потому что появились новые подвиды коронавируса ВА.2.86 и EG.5. Прививка «Спутник» того года вообще не действует на Омикрон. За рубежом сейчас сделали прививки, покрывающие Омикрон, но на новые подвиды они не действуют», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

Он добавил, что коллективный иммунитет здесь также будет бесполезен, поскольку он может защитить от старых вариантов вируса.

Однако, по словам Мясникова, хорошие новости состоят в том, что протекает коронавирусная инфекция, в том числе и её новые подвиды, подобно обычному ОРЗ. Опасной инфекция по-прежнему остаётся для групп риска – людей с хроническими заболеваниями, ожирением, пожилых и т.д.

Врач отметил, что для профилактики вирусных инфекций нужно заранее, до сезона подъёма заболеваемости, укрепляя свой иммунитет посредством тренировок, закалки, сбрасывания веса, а также контроля над давлением и уровнем сахара. Он также рекомендовал избегать многолюдных пространств и соблюдать гигиену.

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#инфекция
#иммунитет
#коронавирус
#заболевания
#здоровье
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Опрос: 83% петербуржцев не будут прививаться от COVID-19
31 августа 2023, 18:03

Фото: istockphoto.com/Foremniakowski

Опрос издания «Петербургский дневник» совместно с «Единой картой петербуржца» показал, что 83% жителей Санкт-Петербурга не намерены прививаться от коронавируса.
Лишь 17% опрошенных заяивли о том, что планируют пройти вакцинация от коронавирусной инфекции.

Как передаёт «Петербургский дневник», 63% респондентов отметили, что не вакцинировались против коронавируса, 22% сделали прививку или перенесли болезнь в последние полгода, а 15% заявили не прививались и не болели COVID-19.

До этого в Организации Объединенных Наций заявили о нарушении недискриминации из-за отказа от передачи прав на вакцины против COVID-19 Северных стран. Как передают argumenti.ru, речь идёт о передаче прав интеллектуальной собственности на прививки против коронавирусной инфекции, от которой настойчиво отказываются некоторые западные страны. Этим, по мнению комитета ООН, государства нарушают обязательства по недискриминации.

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#вакцинация
#заболевания
#оон
#коронавирус
#санкт-петербург
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В Англии разработают синтетический алкоголь, который не будет вызывать побочных эффектов
31 августа 2023, 14:43

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Английская компания занимается разработкой синтетического алкоголя, от которого не будет побочных эффектов.
Oddity Central пишет, что в компании GABA Labs заявили, что синтетический алкоголь позволит человеку получить легкую форму опьянения. При этом не будет нарушаться водно-солевой баланс и удастся избежать похмелья.
 
«Это будет похоже на бокал вина, который расслабляет, делает вас немного болтливым, общительным», —рассказал основатель компании доктор Дэвид Натт.
Синтетический алкоголь будет называться Alcarelle. Безвкусное вещество можно будет добавлять в любой напиток. В компании сообщили, что разрабатывается продукт давно, но процесс его одобрения регулирующими органами происходит очень медленно.

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#алкоголь
#алкоголизм
#здоровье
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Врач Лемешко рекомендовала ограничить потребление колбас и сосисок для профилактики рака
31 августа 2023, 13:17

Фото: istockphoto.com/lusia599

Врач-эндокринолог, диетолог Янина Лемешко заявила, что для профилактики одного из самых частых видов онкологии — рак толстой и прямой кишки – необходимо нормализовать рацион питания, в частности, ограничить потребление сосисок и колбас.
При этом, вовсе необязательно исключать данные продукты из рациона.

«Что представляет собой питание современного человека? Много сахара и обработанного мяса, мало клетчатки, белка и правильных жиров. Означает ли эта информация, что нужно переходить на куриную грудку с листом салата? Нет. Но ограничить употребление колбас и сосисок до 500 г в неделю и не более 50 г в день будет полезно», — заявила в беседе с «Вечерней Москвой» Лемешко.

Она добавила, что для профилактики рака толстой кишки необходимо есть 50–55 г клетчатки в день.

А врач-терапевт Алексей Хухрев заявил о важности железа и магния в организме, дефицит которых может привести к неприятным ощущениям в ногах ночью, и даже к судорогам.

«Если говорить про так называемый синдром беспокойных ног, это связано с дефицитом железа. Если люди жалуются, что крутит ноги и они не находят себе покоя, стоит проверить именно его. <…> Бывают еще ночные судороги, которые вызывает дефицит магния. Он участвует очень во многих функциях организма, в том числе в передаче нервных импульсов и функционировании мышц», — прокомментировал в беседе с «Москвой 24» Хухрев.

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#продукты
#врач
#питание
#здоровье
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Кардиолог Оэн-Сяо назвала 6 признаков начавшихся проблем с сердцем
31 августа 2023, 11:25

Фото: istockphoto/Foremniakowski

Врачи-кардиологи Ригвед Тадвалкар и Джойс Оэн-Сяо рассказали о 6 тревожных симптомах, которые говорят о начавшихся проблемах с сердцем.
Издание Huffpost пишет, что боль в челюсти, которая отдаёт вверх по шее и вниз в левую руку, может быть признаком развития сердечного приступа или стенокардии. Если данное состояние сопровождается тошнотой и дискомфортом в груди, нужно срочно посетить врача.
 
Частые головокружения и головная боль, которая «стреляет» в лоб и глаза, могут возникать из-за высокого кровяного давления. Игнорировать такие состояния нельзя, потому что гипертония может спровоцировать инсульт.
 
Следует обратить внимание на тошноту и снижение аппетита. Многие пациенты, которые перенесли сердечный приступ с закупоркой артерии в задней части сердца, не испытывали боли в груди или одышку. Их тошнило, и они испытывали болезненные ощущения в желудке.
 
Боль в икрах или голенях, отёки могут быть вызваны тромбом. Есть вероятность, что сердце не справляется с нагрузкой и не может обеспечить нормальное кровоснабжение конечностей.
 
Одышка указывает на сердечно-сосудистые заболевания.

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Доктор Павлова рассказала, чем грозит сидячий образ жизни в детстве
#сердце
#здоровье
#кардиолог
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Доктор Павлова рассказала, чем грозит сидячий образ жизни в детстве
31 августа 2023, 09:15

Фото: iStock/Chinnapong

Об опасных последствиях сидячего образа жизни в детстве рассказала в своём Telegram-канале врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.
Врач объясняет, что малоподвижный сидячий образ жизни ведёт к увеличению веса левого желудочка сердца и нарушает работу сердца в юном возрасте. Что приводит к тому, что во взрослом возрасте в 2 раза повышается риск инсульта и заболеваний сердца. И проблемы эти не зависят от массы тела и давления.
 
Врач рекомендует делать небольшие перерывы в учебном процессе и выполнять физические упражнения.

Ранее педиатр Кашкина предупредила о последствиях ношения тяжелого школьного рюкзака: у школьника усиливается грудной кифоз (искривление верхней части позвоночника, которое приводит к сутулости и согнутости фигуры), а также зажимается поясничный отдел.

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#дети
#школа
#здоровье
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