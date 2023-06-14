Доктор Продеус раскрыл, кто не может стать донором крови

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Андрей Продеус назвал категории граждан, которые не могут стать донорами крови
Всемирный день донора крови ежегодно отмечается во всем мире 14 июня. Педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук и профессор Андрей Продеус заявил, что стать донором крови, ее форменных элементов и плазмы может любой здоровый человек, если у него отсутствуют медицинские противопоказания. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
Он объяснил, что к противопоказаниям относятся хронические и тяжелые заболевания почек, печени, сердечно-сосудистой системы, инфекции в виде гепатитов и заболевания крови. Специалист также отметил, если человек простыл или находится в состоянии острого заболевания, то сдавать кровь можно только после выздоровления.
По словам Продеуса, самые распространенные случаи, когда люди нуждаются в донорской крови – это травмы, оперативные вмешательства, вызывающие большие кровопотери и гематологические заболевания, которые связаны с сильным поражением клеток крови и костного мозга.
Доктор Продеус сообщил, что донорство в России должно быть развито лучше, так как большинство людей понимают острую необходимость сдачи крови только в тех случаях, когда это касается их родных или близких.
Андрей Продеус рассказал, что для развития донорства в России необходима не только информационная кампания, но и социальная ответственность общества, так как донорская кровь может понадобиться даже в тех ситуациях, которые «кажутся стандартными».
Ранее «Радио 1» сообщало почему донорство так важно и как правильно сдавать кровь.
Он объяснил, что к противопоказаниям относятся хронические и тяжелые заболевания почек, печени, сердечно-сосудистой системы, инфекции в виде гепатитов и заболевания крови. Специалист также отметил, если человек простыл или находится в состоянии острого заболевания, то сдавать кровь можно только после выздоровления.
Доктор Продеус сообщил, что донорство в России должно быть развито лучше, так как большинство людей понимают острую необходимость сдачи крови только в тех случаях, когда это касается их родных или близких.
«Спонтанное донорство – это прекрасно. Но самое важное – это те доноры, которые на регулярной основе сдают кровь или элементы крови. Потому что они обследованы, с их материалом все понятно, это то, что как раз в большей степени может успешно использоваться», — пояснил специалист.
Андрей Продеус рассказал, что для развития донорства в России необходима не только информационная кампания, но и социальная ответственность общества, так как донорская кровь может понадобиться даже в тех ситуациях, которые «кажутся стандартными».
Ранее «Радио 1» сообщало почему донорство так важно и как правильно сдавать кровь.
Екатерина Коршунова