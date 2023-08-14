Доктор Продеус рассказал, сколько мороженого можно съесть в день

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«Мороженое – это углеводы и жиры. Опасно оно может в больших количествах только с позиции набора лишнего веса. Но заболеть от мороженного невозможно, переохладить горло, как некоторые считают, тоже невозможно. Болеют люди не от мороженного, а от инфекции. Не мороженное вызывает ангину. Ангина – это бактериальное заболевание. Чтобы заболеть ангиной, нужно иметь бактериальную инфекцию, а в хорошем мороженном бактерий нет», — сказал Продеус.По словам специалиста, небольшая порция мороженого не навредит детям или молодым людям, у которых есть хотя бы небольшая физическая нагрузка.
«Если мы говорим о детях и молодых людях, которые активны, хорошо двигаются, имеют физнагрузку, то им можно съесть брикетик мороженого – 100-150 грамм. Они эти калории сожгут быстро. А вот сорбет будет менее вреден, потому что это охлаждённая, приготовленная из фруктов холодная масса, в которой много углеводов, но жиров там практически нет. Соответственно, вероятность набора веса меньше», — добавил врач.Читайте также:
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