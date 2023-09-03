Доктор Умнов объяснил, что произойдет с организмом, если резко отказаться от алкоголя

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Постоянное употребление крепкого алкоголя разрушает организм, поражая поджелудочную железу и печень.
«Российская газета» пишет, что, по словам хирурга Александра Умнова, в первые несколько дней после отказа от алкоголя состояние человека сильно ухудшится. Человек в такие моменты испытывает головные боли, тошноту и рвоту. Не исключено чувство подавленности, а также чрезмерная раздражительность.
На пятый день трезвости состояние человека постепенно улучшается. Разум становится яснее, улучшается работа сердца, кровяное давление приходит в норму, а головные боли исчезают за несколько недель жизни без алкоголя.
Ранее сообщалось, что английская компания занимается разработкой синтетического алкоголя, от которого не будет побочных эффектов. В GABA Labs заявили, что синтетический алкоголь позволит человеку получить легкую форму опьянения. При этом не будет нарушаться водно-солевой баланс и удастся избежать похмелья.
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На пятый день трезвости состояние человека постепенно улучшается. Разум становится яснее, улучшается работа сердца, кровяное давление приходит в норму, а головные боли исчезают за несколько недель жизни без алкоголя.
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Мария Фирсова