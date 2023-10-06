Долгопрудненские хирурги спасли мотоциклиста с отёком мозга после аварии

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Врачи Долгопрудненской больницы спасли 24-летнего мотоциклиста с травмой голов после серьёзной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Во время осмотра в приёмном отделении у молодого человека появились когнитивные искажения, и он начал терять сознание. Врачи диагностировали у него стремительное развитие гематомы и отёк головного мозга.
Сложная операция длилась около трёх часов. Пострадавшему сделали левостороннюю трепанацию черепа, удалили 100-миллиметровую гематому и осмотрели менингиальную артерию, сдавление которой и вызвало возникновение гематомы.
Послеоперационный период протекал без осложнений, и через две недели пациента выписали. До восстановительной операции ему требовался реабилитационный период, который занял около трёх месяцев. В это время врачи сделали 3D-модель для изготовления титановой пластины, а затем установили её пациенту.
Скоро молодой человек сможет вернуться к учёбе и обычному образу жизни.
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Сложная операция длилась около трёх часов. Пострадавшему сделали левостороннюю трепанацию черепа, удалили 100-миллиметровую гематому и осмотрели менингиальную артерию, сдавление которой и вызвало возникновение гематомы.
Скоро молодой человек сможет вернуться к учёбе и обычному образу жизни.
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Лора Луганская