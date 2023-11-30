Долгопрудненские хирурги спасли пациентку с 10-сантиметровым тромбом в ноге

Фото: Минздрав МО
Врачи Долгопрудненской больницы удалили пациентке 10-сантиметровый тромб и спасли её от ампутации ноги. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В приёмный покой поступила 50-летняя женщина с жалобами на отёк ног. Сначала она пыталась бороться с проблемой сама, продолжая с трудом ходить на работу, и лишь через 10 дней решила обратиться к врачам.
Ультразвуковое исследование выявило в сосуде паховой области пациентки гигантский тромб. В случае отрыва он грозил закупорить одну из кровонесущих магистралей, привести к нарушению кровообращения в ноге и даже к гибели.
Операция прошла успешно, боли в ноге ушли. На следующий день пациентка была выписана.
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Ультразвуковое исследование выявило в сосуде паховой области пациентки гигантский тромб. В случае отрыва он грозил закупорить одну из кровонесущих магистралей, привести к нарушению кровообращения в ноге и даже к гибели.
«Мы приняли решение о незамедлительном хирургическом вмешательстве, чтобы удалить тромб. Сделали надрез в паху, выделили закупоренную вену, а затем специальным инструментов вытащили тромб. Его длина составила 10 см. Затем мы ушили кровеносный сосуд», – рассказал оперировавший хирург, доктор медицинских наук Сергей Лисин.Он напомнил, что не стоит заниматься самолечением. Своевременное обращение за медицинской помощью и регулярная диспансеризации избавляют от множества проблем.
Операция прошла успешно, боли в ноге ушли. На следующий день пациентка была выписана.
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Лора Луганская