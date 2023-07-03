Долгопрудненские врачи прооперировали пациентку с новообразованием из жира и волос

Фото: Минздрав МО
Врачи Центра репродуктивного здоровья детей и подростков Московской области Долгопрудненской больницы прооперировали пациентку с 15-сантиметровым новообразованием, содержавшим жир и волосы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В центр поступила 13-летняя девочка с жалобами на боли внизу живота, которые продолжались в несколько дней. У пациентки выявили новообразование в яичнике – тератому. Это врождённая патология, возникающая еще во время эмбрионального развития. В опухоли могут присутствовать волосы, мышечная и костная ткани, волосы, зубы и даже глаза и конечности.
Выяснилось, что несколько месяцев у пациентки постепенно увеличивался живот. Но за медицинской помощью она не обращалась. Врачи выполнили лапароскопическую операцию. Они также обнаружили перекрут правых придатков матки и раскрутили их. Также было удалено 15-сантиметровое образование, состоявшее из жира и волос. Репродуктивную функцию удалось сохранить.
Пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана домой.
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Выяснилось, что несколько месяцев у пациентки постепенно увеличивался живот. Но за медицинской помощью она не обращалась. Врачи выполнили лапароскопическую операцию. Они также обнаружили перекрут правых придатков матки и раскрутили их. Также было удалено 15-сантиметровое образование, состоявшее из жира и волос. Репродуктивную функцию удалось сохранить.
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Лора Луганская