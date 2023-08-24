Долгопрудненские врачи спасли женщину, проглотившую рыбью кость

В Подмосковье кровь и её компоненты с начала года сдали уже свыше 42 тысяч человек. Такие данные привела Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Несмотря на сезон отпусков, доноры активно посещают учреждения службы крови. Кроме того, регулярно проходят выездные донорские акции — с начала года уже более 200, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Донорское движение продолжает активно развиваться в Московской области. Так, с начала года донорами крови и ее компонентов стали уже более 42,4 тыс. человек — это количество имеет тенденцию к росту по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказала Светлана Стригункова.

Донорская кровь и её компоненты необходимы для пострадавших в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорождённым.

Головное учреждение Службы крови в Подмосковье – Московский областной центр крови. Доноров принимают там без выходных с 8 до 14 часов.

Адрес службы – Москва, ул. Металлургов, 37А, её сайт. Позвонить в координационный центр донорства крови можно по телефону 8 (495) 305 77 00.

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