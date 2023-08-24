Долгопрудненские врачи спасли женщину, проглотившую рыбью кость

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В ходе диагностики врач обнаружил кость длиной 2 см, которая встала поперек нижней части глотки и заостренным концом вонзилась в слизистую, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Под визуальным контролем через канал эндоскопа специальными щипцами было захвачено и извлечено инородное тело. После того как кость удалось извлечь, женщина сразу же почувствовала облегчение», — рассказала врач-эндоскопист Айман Тюльбекова.
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