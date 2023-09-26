Долгопрудненские врачи спасли женщину с разрывом мозговой аневризмы

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Врачи в экстренном порядке провели пациентке МРТ-исследование и выявили артериальную аневризму, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.Такая патология грозила пациентке нарушениями нарушениями нервной системы, инсультом и летальным исходом.
«Пятичасовое нейрохирургическое вмешательство включало трепанацию черепа, коагуляцию сосудов, удаление разлившейся крови. Несмотря на возникшие трудности, микрохирургическую операцию удалось завершить успешно, патологическое образование было устранено и целостность кровоснобжения сосудов восстановлена», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением стационара Долгопрудненской больницы Павел Савинков.На сегодняшний день состояние пациентки улучшилось, но она продолжает находиться под наблюдением врачей.
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