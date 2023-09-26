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Долгопрудненские врачи спасли женщину с разрывом мозговой аневризмы

26 сентября 2023, 15:26
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В областную больницу Долгопрудного поступила 43-летняя пациентка с головной болью, тошнотой, рвотой и затуманенностью сознания.

Врачи в экстренном порядке провели пациентке МРТ-исследование и выявили артериальную аневризму, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Такая патология грозила пациентке нарушениями нарушениями нервной системы, инсультом и летальным исходом.

«Пятичасовое нейрохирургическое вмешательство включало трепанацию черепа, коагуляцию сосудов, удаление разлившейся крови. Несмотря на возникшие трудности, микрохирургическую операцию удалось завершить успешно, патологическое образование было устранено и целостность кровоснобжения сосудов восстановлена», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением стационара Долгопрудненской больницы Павел Савинков.
На сегодняшний день состояние пациентки улучшилось, но она продолжает находиться под наблюдением врачей. ⁣

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Терапевт Кондрахин: Сейчас подходящее время для вакцинации от COVID-19 и гриппа
26 сентября 2023, 15:08

Фото: istockphoto.com/Jacob Wackerhausen

Врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что сейчас подходящее время сделать прививку от коронавируса и гриппа.
«Сейчас мы еще успеваем привиться. COVID-19 начинает поднимать голову. У гриппа и коронавируса есть сезонность. В этот период можно успеть помочь себе избежать заражения. Время есть до того момента, когда начнётся преодоление эпидемиологического порога по гриппу и коронавирусу. Вакцинацию будет поздно делать, когда начнут вводить карантин. До этого момента делать вакцинацию будет безопасно», — поделился в беседе с «Вечерней Москвой» Кондрахин.

Он добавил, что вакцинироваться от заболеваний можно одновременно или с промежутком в 15 дней.

Ранее эксперт фармрынка Ирина Булыгина прокомментировала изменения отпуска рецептурных препаратов, отметив, что кардинальным образом для простых граждан ничего не изменится.

«По большому счёту, если вы сейчас приходите в аптеку, и аптека эта работала и до этого постановления и отпускала рецептурные препараты без рецепта, вы и сейчас с большой долей вероятности сможете это купить», — пояснила в беседе с «Царьградом» Булыгина.

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#лечение
#вакцина
#грипп
#коронавирус
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Россияне пожаловались на аналоги лекарств, которые перестали ввозить в страну
Лига защиты пациентов: аналоги не смогут восполнить дефицит лекарств в России
26 сентября 2023, 15:01

Фото: IStock/AlexRaths

Всероссийский союз пациентов провёл опрос среди жителей 78 регионов страны. Выяснилось, что 42,5% опрошенных российских льготников сталкивались с отсутствием в аптеках препаратов из категории сердечно-сосудистых лекарств.
Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский отметил, что проблема с лекарствами в России началась ещё в 2021 году, когда из страны ушли фармацевтические компании. В беседе с «Радио 1» он рассказал, что отечественные аналоги не смогли восполнить дефицит из-за своего качества.
«Два месяца назад Минздрав разослал письмо среди своих федеральных учреждений, а через несколько дней его стыдливо отозвал. В нём было указано 196 лекарств торговых наименований, которые не производятся в России и не завозятся в страну в течение двух лет. И хотя нам говорят, что они взаимозаменяемые, у них есть аналоги, но я провел опрос у себя, и из 300 людей 170 человек ответили, что есть проблема при переходе. То есть либо препарат малоэффективен, либо у него возникает какая-то побочка», — отметил эксперт.  
В результате сегодня россиянам приходится покупать лекарства за рубежом и ввозить в страну, нарушая при этом закон, отметил собеседник. Это происходит потому, что многие препараты, ранее ушедшие из РФ, не числятся в едином государственном реестре.

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#препараты
#сердце
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Кардиолог призвал сделать все лекарства в России бесплатными
Кардиолог Конев призвал сделать лекарства по назначению врача бесплатными
26 сентября 2023, 13:26

Фото: IStock/SweetBunFactory

Больше 40% россиян столкнулись с дефицитом сердечно-сосудистых препаратов. В основном на нехватку лекарств жалуются льготники. Одна из причин проблемы, по мнению врача-кардиолога Юрия Конева заключается в том, что рецепт выписывается по действующему веществу, поэтому граждане покупают препарат, если хотят его от конкретного производителя. Об этом он рассказал «Радио 1».
«Сейчас у нас больших проблем с препаратами нет, потому что аналоги производятся нашими фирмами. Но у нас просто привыкли к зарубежным лекарствам. К тому же нашим пациентам врачи даже не объясняют, что у препарата вот такое действующее начало, и с другим наименованием у нас в ассортименте его достаточно», — сказал Конев.
В министерстве здравоохранения также отмечают рост числа пациентов, бесплатно получающих препараты в рамках федерального проекта борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По мнению кардиолога, на это повлияли уровень стресса и качество диагностики.
«Качество диагностики выросло. В Москве, например, оборудование в государственных клиниках иногда даже лучше, чем в частных. Да и врачи у нас развиваются, учатся постоянно», — отметил Конев.
Однако специалист добавил, что Россия уже давно должна пойти по пути развитых стран и сделать все лекарства бесплатными.
«Все лекарства, назначаемые врачом, должны быть бесплатными. А то получается какой-то диссонанс. Нам бесплатные препараты назначают, когда происходит какая-то сосудистая катастрофа или появилась угроза, но другим-то тоже. А Минздрав недоволен всегда, что существует льготное обеспечение», — заключил специалист.
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#россия
#врачи
#лекарства
#оборудование
#рост
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Жители Подмосковья оформили более 700 тыс. электронных рецептов
26 сентября 2023, 11:53

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Жители Московской области оформили более 700 тысяч электронных рецептов на льготные лекарства через онлайн-консультации с врачом.
У подмосковных жителей есть возможность продлить или скорректировать электронный рецепт на льготное лекарство без посещения поликлиники, благодаря услуге телемедицинской консультации, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«С начала года таким образом было оформлено более 700 тысяч электронных рецептов на льготные лекарственные препараты», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Во время телемедицинских консультации врачи проводят приёмы пациентов онлайн, назначают лечение и консультируют по итогам прохождения диспансеризации. При необходимости они могут направить на дополнительную консультацию к узкопрофильному специалисту, а также оформить электронный рецепт на льготное лекарство.

Записаться на онлайн-консультацию можно через портал gostelemed.ru или региональный портал госуслуг, а также на приёме у лечащего врача, через инфомат в медицинской организации или линию 122.

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#препараты
#лекарство
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Кардиолог Фомичёва перечислила привычки, разрушающие сердце
Кардиолог Фомичёва: Соленая еда может провоцировать повышение давления
25 сентября 2023, 23:47

Фото: iStock/Foremniakowski

Врач-кардиолог Анастасия Фомичёва назвала привычки, разрушающие сердце.
«Никотин и другие химические вещества повышают риск развития не только заболеваний легких, но и сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз и ишемическая болезнь сердца», — цитирует «Газета.Ru» слова специалиста.

Врач добавила, что к привычкам, негативно влияющим на сердце, также относятся неправильное питание и малоподвижный образ жизни.

«Любители поесть соленое могут провоцировать повышение давления и задержку жидкости», — предупредила Фомичёва.

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#болезнь
#сердце
#врач
#питание
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Учёные выявили пять профессий, способных привести к старческому слабоумию
25 сентября 2023, 21:39

Фото: istock / LightFieldStudios

Ученые выделили 5 профессий, которые могут приводить к нарушению когнитивных способностей. Исследование опубликовал журнал Science Direct.
Ученые выяснили, что тяжелый физический труд увеличивает риск развития деменции на 15,5%. В исследования приняли участие 7 тысяч человек. По результатам эксперимента, у 902 человек была диагностирована деменция, у 2 407 развились когнитивные нарушения. 

Исследователи пришли к выводу, что тяжелый физический труд связан с развитием деменции. Так, самыми опасными профессиями стали работники медперсонала, продавцы-консультанты, продавцы-кассиры, работники сельского хозяйства и фермеры. Работники в этих сферах чаще других стоят на ногах и сталкиваются с перегрузами и стрессом. 

При этом, умеренная физическая активность в свободное время улучшает когнитивные результаты, а тяжелый труд и отсутствие отдыха приводит к «износу» разума и тела.

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Мясников: Смартфоны могут привести к раку мозга

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Врач Руженцова не увидела последствий прекращения ввоза немецкого «Микардиса»

#ученые
#исследование
#человек
#нарушения
#работники
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Мясников: Смартфоны могут привести к раку мозга
25 сентября 2023, 19:27

Фото: istockphoto.com/Pinkypills

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил, что электромагнитное излучение смартфонов действительно может пагубно сказаться на здоровье и даже привести к онкологии головного мозга.
«Особенно это опасно для детей. Поэтому мы, кстати, и просим пользоваться наушниками, проводными или по Bluetooth. Главное — чтобы смартфон был подальше от головы», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

Поскольку в современном мире очень трудно полностью избежать электромагнитного излучения от техники, то специалист рекомендовал как минимум не часто находится под линиями электропередач, не жить и не пребывать в местах источников радона.

Ранее Александр Мясников заявил, что пиво и вино снижают риски развития аневризмы аорты. Также полезны фрукты и орехи, овощи, цельнозерновые продукты, а также нежирный сыр, чай, кофе и орехи.

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#смартфон
#здоровье
#врач
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Онищенко спрогнозировал подъём заболеваемости COVID-19 до конца года
25 сентября 2023, 18:11

Фото: istockphoto.com/Natalya Vilman

Бывший главный санитарный врач РФ эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что до конца года в стране поднимется заболеваемость коронавирусом и гриппом.
Он подчеркнул, что при этих условиях ожидать пандемии не стоит.

«В этом году пандемии точно не будет, будет эпидемический рост гриппа, поднимется коронавирус, он обязательно поднимется, потому что для него такие же благоприятные условия, но это естественно, от этого мы никуда не денемся», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Онищенко.

А вот уровень заболеваемости ОРВИ, по его словам. В этом году ожидается умеренным.

До этого Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса одним из самых свирепых. «Пирола» — подвид коронавируса впервые был выявлен в июле 2023 года. Это один из вариантов «Омикрона», который протекает в более тяжелой форме и одинаково опасен для людей всех возрастов.

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#орви
#рост
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#здравоохранение
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Врач Руженцова не увидела последствий прекращения ввоза немецкого «Микардиса»
25 сентября 2023, 14:31

Фото: istockphoto.com/Caiaimage/Agnieszka Wozniak

Врач-инфекционист, кардиолог, терапевт, профессор, заведующая кафедрой внутренних болезней медицинского университета Татьяна Руженцова заявила о том, что прекращение ввоза немецкого препарата «Микардиса» не повлияет негативно на здоровье россиян.
Она отметила, что лекарственное средство, содержащееся в «Микардисе», российские пациенты продолжат получать, но в препаратах с другими названиями. При этом, по словам специалиста, на здоровье граждан такая замена негативно не скажется.

«У нас много препаратов с действующим веществом телмисартан, «Микардис» – это торговое название телмисартана. Он производится в разных странах. Телмисартан отечественных и зарубежных производителей много лет принимают пациенты, их эффективность практически одинакова. При регистрации препарата в стране под другим торговым названием сопоставимость действия всегда доказывается, никаких проблем с дженериками я не вижу. Российские пациенты продолжат получать телмисартан, но под другими названиями», – пояснила в беседе с argumenti.ru Руженцова.

Ранее врач-онколог, заведующая онкологическим отделением клиники в Санкт-Петербурге Анастасия Марьенко заявила об опасности фастфуда, употребление которого может спровоцировать рак органов ЖКТ.

«Одна из основных опасностей, связанных с фастфудом, заключается в способе его приготовления. Многие продукты фастфуда готовятся на масле или во фритюре, что может привести к образованию канцерогенов. Обжаренное мясо и картофель могут стать источником свободных радикалов в организме, которые способствуют возникновению онкологических заболеваний», — прокомментировала в беседе с RT Марьенко.

Она рекомендовала отдавать предпочтение пище, приготовленной на пару или с помощью тушения.

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#пациенты
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