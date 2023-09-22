Долгопрудненские врачи впервые выполнили замену эндопротеза сустава

Фото: администрация г. о. Долгопрудный
Хирурги-ортопеды Долгопрудненской больницы впервые заменили пациентке протез крупного сустава. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
62-летняя женщина долгое время страдала левосторонним артрозом тазобедренного сустава. Ей установили эндопротез, но из-за чрезмерного веса пациентки часть конструкции стала проваливаться в полость таза.
Ранее таких пациентов направляли на повторную операцию в ведущие медицинские институты региона или федеральные медицинские центры, так как подобные высокотехнологичные вмешательства выполняют далеко не все лечебные учреждения.
Теперь помочь таким пациентам могут и в Долгопрудном. Старый эндопротез удалили и с помощью металлической пластины сформировали полость, в которую вмонтировали новый протез. Сейчас больная выписана и проходит реабилитацию в амбулаторных условиях.
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Лора Луганская